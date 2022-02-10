Белорусам предлагают работать за $45

Белорусам предлагают работать за $453
- 10.02.2022, 16:39
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Как обстоит ситуация с зарплатами в регионах?
При поиске работы соискатели ориентируются не в последнюю очередь на заработок. С 1 января 2022 года размер минимальной зарплаты — 457 рублей. «Кур’ер» посмотрел в базе вакансий службы занятости, по каким профессиям случчанам предлагают подобный доход. Оказалось, что юрист может получать меньше уборщика в магазине, несмотря на образование.
1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
115 – 115 руб. (0.25 ставки)
Образование: Среднее специальное
Дополнительные требования: без вредных привычек
Наниматель: Слуцкая детская художественная школа искусств
2. Тренер по спорту
229 – 229 руб. (0.5 ставки)
Образование: Высшее
Наниматель: Слуцкая объединенная организационная структура ДОСААФ
3. Медицинская сестра
229 – 229 руб. (0.5 ставки)
Образование: Среднее специальное
Наниматель: МООБОКК
4. Экспедитор по перевозке грузов
229 – 229 руб. (0.5 ставки)
Образование: Высшее
Наниматель: «Слуцкводоканал»
5. Юрисконсульт
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Высшее
Наниматель: Унитарное предприятие «Ямполь-Слуцк» ОО «БелТИЗ»
6. Уборщик помещений (производственных, служебных)
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Общее среднее
Наниматель: ООО «ЧистоМаг»
7. Повар
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Общее среднее
Наниматель: ООО «Вояж-Макс»
8. Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Общее среднее
Наниматель: ООО «СМУ-217 ЭНеГО»
9. Почтальон
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Общее среднее
Тарифный разряд, категория: Четвертый
Наниматель: Минский филиал РУП «Белпочта»
10. Кастелянша
457 – 457 руб. (1 ставка)
Образование: Среднее специальное
Дополнительные требования: умение шить, кроить
Наниматель: Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко»