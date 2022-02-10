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В России ожидают значительного подорожания кредитов из-за инициативы депутатов

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  • 10.02.2022, 16:47
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В России ожидают значительного подорожания кредитов из-за инициативы депутатов

Соответствующий законопроект планируется принять в весеннюю сессию нижней палаты парламента.

Срок выдачи необеспеченных займов в России могут ограничить пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг.

Соответствующий законопроект планируется принять в весеннюю сессию нижней палаты парламента, рассказал газете «Известия» один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Причем, отмечает издание, в Минфине и Центробанке РФ поддерживают инициативу.

Однако финорганизации и эксперты предупреждают, что принятие документа может привести к росту процентных ставок и снижению доступности кредитов для граждан.

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