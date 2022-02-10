Ученые назвали пять лучших продуктов-жиросжигателей
- 10.02.2022, 17:15
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Также они помогут улучшить лимфоток и обмен веществ.
Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир, улучшить лимфоток и обмен веществ.
Как пишет storinka.com.ua, в первую очередь людям с избыточным весом нужно включить в свой рацион артишоки. Этот продукт богат пищевыми волокнами и антиоксидантами, он активирует выработку желчи и нормализует холестерин, а также является отличным мочегонным и противоотечным средством.
Также стоит обратить внимание на грейпфрут. Этот низкокалорийный фрукт предотвращает переедание и нормализует сахар в крови.
Увеличить мышечную массу и разогнать метаболизм поможет молочная сыворотка. Оздоровить печень можно с помощью зеленого чая, а кайенский перец очистит артерии и простимулирует кровообращение.