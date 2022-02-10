НАТО собирается разместить боевые группы в Черноморском регионе 10.02.2022, 17:22

Четыре многонациональные боевые группы уже развернуты в странах Балтии и Польше.

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс и его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта, и союзники это делают совместными усилиями.

По словам генсека, Альянс сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей. Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить. И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", - заявил Столтенберг.

Как известно, в ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран Альянса на Варшавском саммите в 2016 году решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока.

С тех пор четыре многонациональные боевые группы, общей численностью около 4500 военнослужащих, были развернуты в странах Балтии и Польше.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил в четверг предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

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