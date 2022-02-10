Из белорусских магазинов пропал хороший картофель 10.02.2022, 17:36

Белорусский рынок овощей ждет серьезная трансформация?

Читатели Officelife.media пожаловались, что из минских магазинов пропала хорошая картошка. Мы проверили: в крупных торговых сетях действительно не стало фасованного белорусского картофеля среднего и крупного размера, в том числе мытого. В продаже осталась в основном мелкая картошка, к качеству которой вдобавок тоже есть вопросы. Куда же делся из супермаркетов чистый во всех смыслах главный белорусский корнеплод, при чем тут регулирование цен на овощи и контрсанкции Беларуси и что вообще происходит на белорусском рынке овощей?

OL побывал в «Короне», «Евроопте», «Соседях», «Белмаркете» и на Комаровском рынке. В магазинах упакованного картофеля практически нет — только немытый россыпью.

Лишь в «Соседях» журналисты нашли немытую среднемелкую картошку в сетках по 1 рублю 40 копеек за килограмм.

Российский картофель в сетках есть еще в доставке Green по 2 рубля 22 копейки. Там же есть и молодая картошка за 2 рубля 99 копеек, тоже импортная. На Комаровке фасованный картофель в сетках не продают, но есть корнеплод россыпью на любой вкус — от мелкого до крупного. Цены — от 1,20 до 2 рублей плюс молодая импортная по 2,99 рубля.

Куда делась хорошая картошка и при чем тут регулирование цен от государства?

Катастрофической нехватки картофеля в рознице нет, но все-таки на рынке чувствуется определенный дефицит. Это подтверждает известный производитель овощей — фермер Михаил Шруб (Крестьянское хозяйство Шруба, Гомельская область).

Шруб обратил внимание, что сейчас в Беларуси фактически заморожены цены на ряд овощей. Хотя и дана возможность поднять их на 1,5−2% до мая. По словам фермера, при этом не учтены расходы на электроэнергию, которая нужна для правильного хранения овощей.

Эту проблему, как считает производитель, можно было решить. Но у него возник вопрос: почему для ретейла сохранили возможность надбавки в размере 30%? Как сообщалось, до мая 2022 года производителям наценку для рентабельности ограничили 20%, а держателям стабфондов — 10%. То есть рознице оставили больше всего пространства для маневра.

Если надо помочь людям, давайте мы откажемся от какой-то дополнительной маржи. Мы отказались, приняли цены, которые МАРТ нам установил. Пускай и сети… Ведь овощи в их обороте составляют копейки на самом деле.

А почему стало меньше упакованного картофеля? Михаил Шруб пояснил, что фактически цена на такой товар тоже ограничена. Но для фасовки лука и картофеля в полиэтилен нужно потратить по 40 копеек за килограмм.

Все эти цеха у нас прекратили работу. Мы не поставляем фасованные овощи, потому что это заведомо убыточное мероприятие.

Такие сети, как «Корона», отмечает Шруб, ранее закупали больше фасованного картофеля, чем неупакованного, потому что у них покупатель привык именно к такому продукту. Но сейчас ретейлу, как правило, приходится довольствоваться только картошкой в россыпь.

О дефиците фасованного картофеля говорит OL и сеть «Виталюр». По ее данным, раньше его доля в продаже была около 30%, а теперь — лишь 5%. «С чем связано сокращение объемов фасовки на стороне поставщика? Вероятно, они расскажут про разную затратную часть при необходимости фиксировать единую цену», — сказал представитель «Виталюра».

Появления импортного картофеля в сети ожидают ближе к марту, а сейчас еще не завозят.

Белорусский рынок овощей ждет серьезная трансформация?

Михаил Шруб в свою очередь подчеркивает, что не против регулирования цен, но считает, что оно должно быть взвешенным и осторожным. Также фермер в шутку посоветовал читателям покупать семена и самим выращивать картофель.

Другой участник рынка, попросивший не называть его, сообщил, что фактически после ценовых ограничений, контрсанкций (продовольственного эмбарго) и другого регулирования все сети имеют довольно ограниченный круг поставщиков овощей и фруктов. Стало меньше эксклюзива. Нет возможности возить продукцию из Испании. А по картофелю закрылась Македония. То есть 2022 год может стать для Беларуси годом серьезной трансформации рынка овощей.

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