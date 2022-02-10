CNN: Китай не будет рисковать своей экономикой, чтобы спасти Путина 10.02.2022, 17:39

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Россия зависит от Китая в торговле, но у Пекина другие приоритеты.

У России есть один союзник, к которому можно обратиться за поддержкой, поскольку Москва вступила в геополитическое противостояние с Западом вокруг Украины. Но не стоит ожидать, что Китай предложит своему северному соседу что-то большее, чем слова поддержки, если Соединенные Штаты и Европа выполнят свою угрозу нанести удар российской экономике в случае вторжения в Украину. Дипломатические и военные связи Пекина с Москвой могут быть крепкими, но экономическая составляющая намного сложнее, пишет zn.ua со ссылкой на CNN.

Президент России Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Кремль назвал встречу теплой и конструктивной, и лидеры договорились углубить сотрудничество. Российский нефтяной гигант «Роснефть» заявил, что согласился увеличить поставки в Китай.

«Работая вместе, мы можем достичь стабильного экономического роста и противостоять сегодняшним рискам и вызовам», – заявил Путин.

Эти риски могут быть огромными, если Россия вторгнется в Украину. Москва отрицает, что намерена это сделать. Но американские законодатели угрожают ввести против России то, что они называют «матерью всех санкций», если она пересечет красную линию. Европейские лидеры также готовят наказания, которые выходят за пределы ограничений, введенных против РФ, когда она аннексировала Крым в 2014 году.

Китай, который также имеет напряженные отношения с Западом, уже выразил дипломатическую поддержку своему союзнику. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, Си и Путин сообщили, что обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО. Россия боится, что Украина может присоединиться к альянсу.

«Си верит, что есть стратегический интерес в поддержке России», — сказал старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Крэйг Синглтон.

Аналитик также отметил, что Китай «остается в постоянном споре» с Соединенными Штатами.

Уже есть доказательства того, что напряженность с Западом углубила сотрудничество между Китаем и Россией, по словам старшего научного сотрудника в Московском центре Карнеги Александра Габуева. Он упомянул соглашения о вооружении, разработке оружия и «увеличении количества общих учений» между двумя государствами.

Но непонятно, как далеко это зайдет в вопросе экономического сотрудничества в условиях жестких санкций. Россия сильно зависит от Китая в торговле, а не наоборот. Китайская экономика уже находится в нестабильном состоянии, что дает меньше стимулов Си Цзиньпину связывать экономическое будущее своей страны с Москвой в случае военного кризиса.

«Кроме того, Китаю может быть трудно по-настоящему углубить свои экономические связи с Россией, по крайней мере, в ближайшее время», – говорит Синглтон.

Россия зависит от Китая в торговле, но у Пекина другие приоритеты

Согласно расчетам CNN Business на основе данных Всемирной торговой организации за 2020 год и данных китайской таможни, Китай является торговым партнером №1 для России, на него приходится 16% внешней торговли РФ. Но для Пекина Россия имеет меньшее значение: торговля между двумя странами составляла всего 2% от общего объема торговли Китая. Более активные торговые отношения у Китая с ЕС и США.

«Пекину нужно быть очень осторожным относительно вступления в конфликт между НАТО и Россией вокруг Украины. Текущие экономические связи Китая с Россией, включая его энергетические потребности, не требуют, чтобы Пекин рисковал дальнейшим отчуждением и негативной реакцией Вашингтона и его союзников. Со временем это может обернуться против Китая», – сказал научный сотрудник Фонда Хинриха Алекс Капри.

Запад знает, что ставки высоки и для Китая. В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин, что вторжение в Украину создаст «глобальные риски для безопасности и экономики», которые могут навредить Китаю.

Китайская экономика уже переживает трудности, что может усложнить Пекину углубление связей с Москвой или даже выполнение обещаний, такие как недавнее соглашение об увеличении товарооборота между Китаем и Россией до 200 миллиардов долларов к 2024 году.

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Китая вырастет всего на 4,8% в этом году против 8% в 2021 году. Кризис в секторе недвижимости и потребительские расходы тянут темпы роста вниз.

Синглтон считает, что эскалация кризиса вокруг Украины спровоцирует шок на рынках энергетики и металлов, что повлияет на мировую экономику. Такая чрезвычайная ситуация в сочетании со строгой политикой Пекина полной ликвидации коронавируса может ускорить и без того быстрое экономическое замедление Китая.

Поддержка Пекина имеет свои пределы

По словам Алекса Капри из Фонда Хинриха, крепкие отношения с Китаем, скорее всего, лишь смягчают, но не нейтрализуют влияние западных санкций на Россию. И есть некоторые проблемы, с которыми Китай вообще не может помочь, добавил аналитик.

К примеру, можно взглянуть на «крайний вариант», рискующий разрушить российскую экономику. Запад может исключить РФ из системы SWIFT, соединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру. Это может отрезать Россию от глобальной банковской системы.

«Китайский юань недостаточно интернационализирован, чтобы конкурировать с долларом США. Доллар играет решающую роль как в SWIFT, так и в торговле такими товарами как нефть и газ, которые являются источником жизни экономики России», - сказал Капри.

На прошлой неделе аналитики Eurasia Group написали в отчете, что Пекин может удвоить усилия по созданию платежной системы, деноминированной в юанях, что позволит ему свободнее вести бизнес со странами, находящимися под санкциями Запада, без использования долларов или евро.

Однако, по мнению аналитиков, несмотря на это, компании как в Китае, так и в России «все еще предпочитают проводить торговлю в свободно конвертируемых валютах», а это означает, что любые попытки уменьшить западное влияние будут «скорее желательными, чем реальными».

История играет не в пользу России. После того, как РФ аннексировала Крым в 2014 году, Москва обратилась к Китаю за поддержкой, поскольку против нее были введены экономические санкции.

И хотя Пекин публично выступал против этих санкций и обещал усилить экономические связи с Кремлем, его усилий было недостаточно для компенсации проблем России.

По официальной статистике Пекина, товарооборот между Россией и Китаем в 2015 году упал на 29% по сравнению с предыдущим годом. Также пострадали прямые китайские инвестиции в РФ.

А российские банкиры жаловались на то, что китайские банки не хотят вести с ними бизнес, чтобы избежать нарушения санкций.

«Китай является старшим партнером в двусторонних отношениях», - считают аналитики Eurasia Group, указывая, что экономика Китая примерно в девять раз больше российской.

«Вероятно, Пекин хочет повернуть расчеты Москвы в свою пользу», – добавляют аналитики.

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