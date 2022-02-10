Ситуация на БелАЗе совсем выходит из-под контроля 10.02.2022, 17:57

Перед конструкторами ставят нереальные цели.

Читатель Telegram-канала «Белорусское объединение рабочих» рассказал, что происходит на жодинском БелАЗе:

— Собираются машины выпускать без двигателей. Собирают и продают организации и она покупает отдельно двигатели, а затем устанавливают «сервисмены» БелАЗа двигатели на шасси.

Некоторых производителей двигателей просят закупать санкционные запчасти и поставлять их вместе с двигателями. Установили нереальные планы для конструкторов: несколько машин в месяц доработать под китайские двигатели. Вот так.

Например, 22 машины собираются выпустить без двигателя «Скания» с расчетом на то, что продадут организациям и там закупят те двигатели и установят.

Напомним, БелАЗ попал под западные санкции. Партнеры отказываются работать с предприятием.

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