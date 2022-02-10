Россияне организовали большой лагерь под Гомелем 12 10.02.2022, 18:06

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Военная техника РФ следует на территорию старого аэродрома.

До дня начала проведения учений России и Беларуси военные так и не объяснили, зачем концентрируется техника в Гомельском районе на территории законсервированного военного аэродрома стратегической авиации СССР. Флагшток нашел фото и видеоматериалы, которые показывают, что происходит на закрытой территории.

Материалы, размещенные в публикации, найдены в социальных сетях и сделаны местными жителями района с 2 до 7 февраля.

По доступным материалам можно сделать вывод, что как минимум с начала февраля на железнодорожной станции Зябровка происходит выгрузка военной техники. На некоторых автомобилях заметны регистрационные знаки 50 региона РФ (Московская область). Выгрузка происходит с пути с высокой платформой, далее техника следует на территорию старого аэродрома.

Найденные материалы позволяют сделать вывод, что в Зябровке расположился лагерь военной автотехники вооруженных сил РФ. Ответ на главный вопрос: каким образом будет применяться такое количество техники, в районе, где учения не объявлялись, остается открытым.