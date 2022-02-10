Мюнхен-2007: 15 лет назад президент РФ начал мировое биполярное расстройство 1 10.02.2022, 18:17

3,660

Что стало точкой отсчета новой холодной войны между коллективным Западом и Россией.

Однополярный мир больше не устраивает Путина – об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности еще в феврале 2007 года. С тех пор произошли события, которые иначе как биполярным расстройством президента России не объяснить и которые в конечном счете привели к расстройству в мире, пишет ukrinform.ru.

Речь Путина длилась тогда чуть более 30 минут и позже была признана точкой отсчета новой холодной войны между коллективным Западом и Россией, которая, присев на газовые и нефтедоллары, понемногу "вставала с колен". А сейчас весь мир, и прежде всего Украина, ощущает очередное обострение этого психоза (что, собственно, и представляет собой биполярное расстройство). Напомним лишь несколько главных мюнхенских тезисов, с которых все и началось.

"Для современного мира однополярная модель [гегемония США] не только неприемлема, но и вообще невозможна… Еще важнее, что сама модель не работает, потому что в ее основе нет и не может быть морально-этической базы современной цивилизации", – сказал тогда президент РФ.

Борьба Путина за многополярную модель привела только в Украине к 42-44 тысячам погибших и раненых (данные Верховного комиссара ООН по правам человека). О количестве беженцев и переселенцев и говорить лишне. У грузин и сирийцев – свои счеты с московским защитником цивилизационной морали.

"Мы видим все большее пренебрежение к основополагающим принципам международного права ... ну кому это понравится?", - спрашивал Путин 15 лет назад.

Уже через семь лет после этих слов Россия прибегла к акту агрессии против Украины в Крыму: захватила и осуществила незаконную аннексию территории соседней страны.

Большинство государств мира, ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ прямо назвали это нарушением норм и принципов международного права. Кремль переступил через свои обязательства по Хельсинкскому акту о нерушимости европейских границ, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности Украины, Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, Договору между Украиной и Россией об украинско-российской государственной границе и еще десяткам двусторонних и многосторонних соглашений.

"Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать", - пообещал тогда Путин.

"Честная конкуренция" со стороны Москвы проявилась в "газовых", "молочной", "автомобильной", "угольной", "стеклянной" и "кондитерской" войнах еще до 2014 года. Именно экономическое давление было поводом для Виктора Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС в 2013 году, что стало толчком к революции.

"Газовые войны" из чисто российско-украинских переросли в общеевропейские. А с недавних пор они вообще стали геополитически-экономическим оружием Кремля, которое он использует как глобально, так и точечно. Например, чтобы заставить одну из европейских стран заблокировать присоединение Украины к киберцентру при НАТО.

"Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к ... обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это фактор, который серьезно провоцирует...""

Собственно, это и есть главный тезис всей Мюнхенской речи, которую Владимир Путин воплощает пока дипломатическим шантажом, подкрепленным постоянным перемещением войск возле украинских границ.

Кстати, при раннем Путине Москва спокойно приняла решение НАТО о расширении в 2004 году. Более того, сам президент РФ говорил о возможности вступления России в НАТО. В 2002 году был образован Совет Россия-НАТО. РФ участвовала в совместных учениях с Альянсом, миротворческих операциях. А потом были: Южная Осетия, Абхазия, Крым, Донбасс, Сирия...

И Путин ни разу не упомянул свои мюнхенские поучения, что "единственным механизмом принятия решений об использовании военной силы в качестве последнего аргумента может быть лишь Устав ООН".

К примеру, где в Уставе ООН предусмотрено право убить 8300 мирных жителей Сирии с применением российской авиации?

"Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в сфере разоружения", – заявил тогда президент РФ. И так начал бороться с застоем разоружения, что расходы России на оборону в этом году превысят расходы на экономику... и составят 3,5 триллиона рублей (примерно 47 миллиардов долларов).

Иностранные медиа о тогдашней Мюнхенской речи президента РФ писали так.

"Если Путин собирался расколоть НАТО, его выступление имело обратный эффект. Впервые, как минимум, за десять лет высокопоставленные политики, дипломаты и министры обороны союзных государств НАТО сумели объединиться против общего врага", – отмечало издание Financial Times.

The Guardian напомнила слова сенатора Джона Маккейна о том, что выступление Путина было "самой агрессивной речью российского лидера со времен холодной войны, а некоторые его замечания граничили с паранойей".

"Дружба, которая родилась в 2001 году, когда президент Буш впервые встретил Путина и посмотрел в душу бывшего офицера КГБ, сошла на нет, когда Кремль начал подавлять оппозицию внутри России и использовать свои энергетические ресурсы, чтобы давить на своих соседей", – констатировал Washington Post.

Сейчас украинцы грустно улыбаются, когда слышат, что для их объединения никто не сделал столько, сколько Путин. А американцы с европейцами об этом говорили еще тогда, в феврале 2007-го.

"Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетия", – отметил тогда американский сенатор Линдси Грэм. "Мы должны поблагодарить президента Путина, который ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться", – констатировал, в свою очередь, тогдашний глава МИД Чехии Карел Шварценберг.

Расширение Альянса и вероятное вступление в него Украины вообще вгоняет президента РФ в маниакальный психоз. Недавно он заявил: "представим, что Украина является членом НАТО и... начинает операцию в Крыму. Это суверенная российская территория... Нам что, воевать с НАТО? Ну кто об этом хоть что-то подумал? Похоже, что нет".

Похоже, что да, - человек все-таки потерял связь с реальностью. Это, кстати, очень плохой симптом. Доказано историей. Один человек, который также в свое время выступал в Мюнхене, но за 84 года до Путина, как-то сказал: "только безыдейные и слабоумные люди могут считать, что государственные границы на нашей земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям".

Ни к чему хорошему это не привело. Ни для того выступавшего, ни для всего человечества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».