Мэр украинского Днепра резко ответил посольству Беларуси 37 10.02.2022, 18:26

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Борис Филатов

Оно возмущалось его решением вывесить бело-красно-белый флаг.

«Понимаете, мы живем в свободной стране, — написал Борис Филатов. — У нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников. Более того, мы нашему президенту не подчиняемся. Мы — отдельная ветвь власти. Мы — местное самоуправление. Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться. Но мы не дадим его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам. Потому, что он — наш президент. Мы его сами себе выбрали. Хороший он или плохой».

Как украинский президент не командует муниципалитетами, продолжил Борис Филатов, так и муниципалитеты не командуют гражданами.

«Да, в нашей стране — масса проблем, но в ней легко дышать. У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: „Боря, когда ты уже сдохнешь?“, и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой ОМОНовцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше».

Так что, подчеркнул мэр, горожане могут вывешивать у мэрии любые флаги, кроме запрещенных, «хоть радужные». Это их право, и «власти Днепра» им не указ.

«Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы ее защищать. Хотя это, наверное, вам точно не понять. Ни в России, ни в Беларуси», — резюмировал украинский чиновник.

Напомним, 9 февраля в Днепре на «Аллее многонационального города» у мэрии государственный флаг Беларуси, вывешенный там как символ белорусской общины, был заменен на бело-красно-белый. Как объяснил мэр города, это было сделано в знак протеста против антиукраинских высказываний Александра Лукашенко. Посольство Беларуси осудило такой шаг и призвало Филатова к диалогу, а когда он проигнорировал официальное обращение, МИД Беларуси направил Украине ноту протеста.

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