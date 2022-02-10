В Нидерландах подросток забыл родной язык после операции и заговорил на иностранном 24 10.02.2022, 18:40

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Подросток очнулся от анестезии со способностью говорить только на английском языке.

Голландский подросток на сутки забыл родную речь и заговорил на английском языке после того, как очнулся от анестезии после операции. Об этом сообщает Daily Mail.

17-летний юноша, имя которого не сообщается, предположительно, из города Маастрихт, попал в больницу с травмой колена, полученной во время игры в футбол. Врачи провели пациенту операцию.

Когда голландец очнулся после анестезии, он не понимал, что ему говорили врачи. Пациент потерял способность изъясняться на голландском и мог разговаривать только на английском языке. Этот язык он учил в школе как иностранный и никогда не использовал за пределами школьного класса. Врачи подчеркнули, что утром перед операцией мальчик идеально говорил по-голландски.

Кроме того, юноша не узнавал собственных родителей и был уверен, что находится в американском штате Юта, где он никогда не был.

18 часов попыток заставить юношу снова заговорить на голландском не увенчались успехом. Пациента направили на консультацию к психиатру. Медсестра предположила, что у подростка постнаркозный делирий — состояние дезориентации и спутанности мыслей после пробуждения от анестезии.

«Мы увидели расслабленного 17-летнего хорошо подстриженного подростка, который лежал на кровати. Мы пожали друг другу руки. Он установил адекватный зрительный контакт и был открыт к общению. Было возможно привлечь и удерживать его внимание. Во время разговора он мог отвечать на вопросы, но только на английском языке, на котором он разговаривал с голландским акцентом», — отчитался о встрече с ним психиатр.

Спустя 24 часа подросток неожиданно вновь обрел способность общаться на родном языке. Улучшение произошло после того, как друзья пришли навестить его. На следующий день подросток сказал врачам, что он помнит, что мог говорить только по-английски, что он не узнавал родителей и думал, что находится в США.

В течение нескольких месяцев после этого юноша проходил регулярные обследования. Никаких сложностей в общении на голландском языке выявлено не было. Но спустя год после операции пациент сообщил о проблемах с памятью. Он сказал, что не может вспомнить некоторые вещи, которые происходили с ним до операции. Однако обследования не выявили никаких признаков ухудшения когнитивных способностей. Врачи предположили, что пациент, которому уже 18 лет, фиксируется на забывчивости.

Описывая этот случай в медицинском журнале, ученые предположили, что у пациента произошел очень редкий случай синдрома иностранного языка. Это состояние возникает, когда люди неожиданно забывают свой родной язык, и вместо этого начинают общаться на втором знакомом им языке. Иногда это может быть язык, на котором они не разговаривали много лет.

О природе синдрома известно мало, так как он очень редко встречается. В научной литературе сообщается всего о восьми подобных случаях. Некоторые случаи длились всего несколько минут, другие продолжались несколько дней.

Причина возникновения синдрома остается загадкой, но подобные случаи происходили после операций с использованием анестезии или после травм головы. До описанного выше случая синдром ни разу не возникал у детей.

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