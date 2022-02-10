Какой будет погода в Беларуси в пятницу 10.02.2022, 18:50

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Прогноз.

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 11 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью временами возможны осадки, днем во многих районах пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, в дневные - от нуля до плюс 5 градусов.

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