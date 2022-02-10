Константин Боровой: Лукашенко – очень неумный

Константин Боровой: Лукашенко – очень неумный9
- 10.02.2022, 19:06
- 14,292
Диктатор неуклюже пытается услужить Путину.
Лукашенко заявил, что может победить Украину за три дня и готов признать оккупированные территории, если это одобрит Путин. Что стоит за громкими словами, ответил «24 каналу» российский оппозиционный политик Константин Боровой.
– Он (Лукашенко – прим.) – очень неумный. Я не думаю, что Путин через него что-то транслирует. Маловероятно.
Это личная инициатива, желание Лукашенко услужить Путину. Не знаю, насколько это нужно Путину – такая довольно неуклюжая попытка, - сказал Боровой.