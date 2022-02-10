Константин Боровой: Лукашенко – очень неумный 9 10.02.2022, 19:06

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Константин Боровой

Фото: «Новое Время

Диктатор неуклюже пытается услужить Путину.

Лукашенко заявил, что может победить Украину за три дня и готов признать оккупированные территории, если это одобрит Путин. Что стоит за громкими словами, ответил «24 каналу» российский оппозиционный политик Константин Боровой.

– Он (Лукашенко – прим.) – очень неумный. Я не думаю, что Путин через него что-то транслирует. Маловероятно.

Это личная инициатива, желание Лукашенко услужить Путину. Не знаю, насколько это нужно Путину – такая довольно неуклюжая попытка, - сказал Боровой.

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