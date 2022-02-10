В Беларуси разогналась продуктовая инфляция 10.02.2022, 19:42

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Цены на продукты стремительно растут.

В Беларуси годовая инфляция в январе составила 10%, сообщает Белстат. При этом цены на продукты выросли на 12% в годовом выражении. По данным Белстата, непродовольственные товары в годовом выражении подорожали на 9,3%, а платные услуги — на 9,1%.

Месячная инфляция на продукты в прошлом месяце составила 2%, а в целом по всем товарам и услугам — 1,5%.

Напомним, в 2021 году инфляция разогналась до 10% в годовом выражении. Это в два раза больше, чем первоначальный прогноз властей. План на этот год — удержать рост цен на уровне 6%.

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