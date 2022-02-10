Украина нашла альтернативу белорусскому топливу 19 10.02.2022, 19:49

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Украина сможет полностью удовлетворить свой спрос на бензин.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания «Укртатнафта» заявила о готовности полностью удовлетворить спрос на отечественном рынке бензина на фоне прекращения поставок из Литвы и возможного прекращения поставок из Беларуси, передает unian.net.

«В связи с прекращением Республикой Беларусь с 7 февраля 2022 железнодорожного транзита нефтепродуктов из Литвы в Украину и заявлениями Беларуси о возможном прекращении поставок нефтепродуктов белорусского производства в Украину, ПАО «Укртатнафта» сообщает о возможности увеличения переработки нефти на 80%», – говорится в заявлении компании.

Таким образом, «Укртатнафта» вместе с другим производителем, например «Укргаздобыча», имеет возможность полностью удовлетворить спрос на бензин в Украине в случае наступления соответствующей ситуации.

В компании считают, что увеличение переработки нефти приведет к увеличению производства сжиженного газа, дизельного топлива, битума, авиационного горючего.

В 2021 году в Украину было импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы. С 7 февраля Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Эксперты считают, что прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива – 690 тыс. тонн, 11% бензина – 265 тыс. тонн и 16% авиагаза – 57 тыс. тонн. Основные поставки бензина из Беларуси в Украину осуществлял Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Доля кременчугского топлива на рынке бензинов Украины достигает 40%.

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