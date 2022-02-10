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Режим Лукашенко завел дело на мэра Днепра за поддержку народа Беларуси

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  • 10.02.2022, 20:03
  • 8,594
Режим Лукашенко завел дело на мэра Днепра за поддержку народа Беларуси

Лукашистам поперек горла стал белорусский нациолнальный флаг.

В Беларуси завели уголовное дело на мэра Днепра Бориса Филатова. Его заподозрили в "разжигании национальной вражды" из-за замены красно-зеленого флага Беларуси возле здания горсовета на БЧБ-флаг.

Об этом сообщает Telegram Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

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