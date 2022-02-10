В Минске восстанавливают движение по маршрутам, закрывавшимся из-за обрушения моста на Немиге 10.02.2022, 20:06

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Путепровод по проспекту Победителей над улицей Немига рухнул в ночь на 8 января.

Рухнувший мост на Немиге построен заново, все ремонтные работы завершены. А значит, возвращаются на свои обычные маршруты автобусы и троллейбусы, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Движение транспорта по постоянным трассам будет восстановлено с пятницы, 11 февраля. Это касается следующих маршрутов:

автобусы №№ 1, 24, 38, 57, 69, 73, 74с, 91, 119с, 163, 188с;

троллейбусы №№ 9, 12, 13, 14, 29, 37, 40, 40а, 46, 53, 57;

маршрутные такси №№ 1008-ТК, 1024-ТК, 1053-ТК, 1056-ТК, 1073-ТК, 1111-ТК, 1119-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК.

Напомним, путепровод по проспекту Победителей над улицей Немига рухнул в ночь на 8 января. Причиной была названа «усталость конструкций» моста, построенного 60 лет назад, при этом СК возбудил два уголовных дела по статьям о халатности и о нарушениях при строительстве. Новый мост был возведен менее чем за месяц.

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