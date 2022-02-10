Олимпиада: белорусская конькобежка Зуева стала девятой среди двенадцати участниц

Олимпиада: белорусская конькобежка Зуева стала девятой среди двенадцати участниц1
- 10.02.2022, 20:37
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За награды спорили конькобежцы на дистанции пять тысяч метров.
На Олимпиаде в Пекине 10 февраля за награды спорили конькобежцы на дистанции 5 тысяч метров. Беларусь представляла Марина Зуева, которая заняла девятое место.
Для Зуевой это был уже третий старт на нынешних Играх. На дистанции 3 тыс. метров она финишировала лишь 16-й из 20 спортсменок, а на «полуторке» показала 23-е время из 30 участниц.
И вот теперь 9-я позиция среди 12 соперниц. Время белоруски — 7.02,91. Она уступила победительнице Ирен Шоутен (Нидерланды) 19,40 секунды.