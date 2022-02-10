Обиженка 4 Игорь Яковенко

10.02.2022, 20:47

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Как «язык вражды» в российских медиа превратился в мычание.

В этот день 15 лет назад, 10 февраля 2007 года Владимир Путин впервые посетил мюнхенскую конференцию по безопасности, где произнес свою Мюнхенскую речь, которая считается возобновлением Холодной войны.

Сегодня Россия впервые за 20 лет не будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности

"Официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", - объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последние годы это мероприятие все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая "инклюзивность и объективность". Захарова, как и Фима Собак – культурная девушка и помимо богатого слова "гомосексуализм" употребляет еще более богатое слово "инклюзивность". Но, видимо, не понимает его значения. Поскольку странно жаловаться на отсутствие инклюзивности и при этом самим отказываться от участия. Казалось бы, приезжайте, участвуйте, вовлекайтесь – вот и будет инклюзивность.

Реальных причин две: россиян, привитых не признанным Евросоюзом Спутником V, в Мюнхене заставят неделю сидеть на карантине, ну, и плюс раздражение российской стороны резкими высказываниями организаторов мероприятия. То есть, Россия обиделась. Это в последние годы ее привычное состояние. Маленькую бедную Россиюшку все время все обижают. То НАТО снова расширится, то Эрдоган очередной кривой ножик в спину воткнет. Англосаксы, так эти вообще изначально были придуманы только для того, чтобы Россию обижать. Поэтому Путин просыпается с уже заранее обиженным выражением лица, готовый прямо с утра возмущаться, что его опять "надули" и "кинули".

Отказ от участия в главном международном диалоге по вопросам безопасности выглядит несколько странно на фоне того грандиозного скандала с угрозами ядерного апокалипсиса, который Россия устроила на планете, требуя как раз гарантий безопасности. Кремль обижается, что его не слышат, и в то же время отказывается от той главной трибуны, где можно изложить свою позицию так чтобы все услышали. Как это было 15 лет назад во время Мюнхенской речи Путина.

Вместо руководителей страны проблемы политики безопасности на планете поедут обсуждать председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. Именно эти трое, по мнению Кремля должны представлять Россию в диалоге с главами государств, министрами иностранных дел и обороны. А потом Кремль будет обижаться, что его не слышат и не понимают. Ситуацию можно прокомментировать словами Ивана Васильевича из старого советского фильма: "Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?".

Как бывший глава Роскомпозора Жаров и дочь Путина провалили проект "русского TikTok" и "русского YouTube".

Если от англосаксов и прочих иноземных государственных обидчиков можно отвернуться и спрятаться, можно их принимать по одному, отгородившись шестиметровым столом, то от обид, причиняемых международными IT-компаниями, не спасает никакой бункер.

Главная обида – все эти гуглы, ютубы и твиттеры совершенно не понимают исконной российской духовной традиционной ценности, каковой испокон веков являлась цензура.

Россия – абсолютный лидер по числу требований об удалении контента, направленных в Google. По данным корпорации, российские власти отправили более 60 % всех запросов в мире. То есть, в полтора раза больше чем все остальные страны вместе взятые. И что самое обидное, далеко не все эти запросы удовлетворяются.

Поэтому от этой обиды великой было решено создать свой национальный "русский YouTube", а также "русский TikTok". Такое важное дело было поручено самым близким и доверенным людям: компании "Газпром-медиа", а в личном качестве этим архи важным делом занимается новый гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров, бывший глава того самого Роскомнадзора, а также дочь Путина Катерина Тихонова.

Александр Жаров – самый свирепый цензор в истории России. По числу умерщвленных СМИ, сайтов и иных медиаресурсов ему нет равных. Ни один цензор Российской империи, Советского Союза, или постсоветской России, включая Александра Ивановича Красовского и Андрея Александровича Жданова, не нанес СМИ и журналистике своей страны вреда, сопоставимого с тем, что причинил Жаров. Поэтому то, что Путин поручил именно Жарову руководить созданием русского аналога YouTube, доказывает изумительную способность президента России расставлять кадры именно так чтобы провалить любое дело.

И дело, действительно было провалено с треском. Созданный под руководством Жарова продукт оказался совершенно непригоден к тому, чтобы на нем размещать и смотреть видео. На Rutube пользователи не видят счетчик просмотров видео и не могут оставлять комментарии. Кроме того, продукт Жарова, естественно, с самого рождения оказался под жесточайшей цензурой, и все попытки с помощью всевозможных калачей заманить туда блогеров потерпели фиаско. Сегодня уже никто в российском руководстве не верит в то, что из этих продуктов, выпущенных Жаровым что-то получится. Единственный успех этого предприятия – это стремительное превращение самого Жарова в долларового мультимиллионера.

Причина провала очевидна – полная невозможность в условиях несвободы и государственной монополии сотворить нормальный продукт, главным и единственным ресурсом которого является творчество. Плюс – лютая коррупция.

Состояние вечной обиженности приводит к разрушению коммуникации, что, в свою очередь, ведет к стремительной деградации языка.

Как "язык вражды" в российских медиа превратился в мычание.

Ключевым моментом программы "60 минут" от 9.02.2022 стало включение из Киева депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Этого депутата очень любят в российском телевизоре. И когда надо что-то прокомментировать, из 450 депутатов Верховной Рады выбирают именно его, Илью Киву. Его выбирают даже не за прокремлевскую позицию там таких целая фракция, тот же Рабинович, например. Российскому телевизору нужен стиль Кивы, его запах, который прошибает сквозь экран телевизора. Вот образец этого стиля, который Кива продемонстрировал вчера:

"Положили на тебя с прибором, а ты на страну кладешь".

В МИДе РФ постоянно кашляет Лавров. Путин из Кремля общается с планетой на языке матерных некрофильских частушек. Это уже не язык вражды, которым пугали в "лихие девяностые", и даже не тот клоачный язык, который описал профессор Гасан Гусейнов. Это – мычание. Невербальный обмен биологическими импульсами, цель которых – удовлетворение физиологических потребностей, находящихся на нижних этажах пирамиды Маслоу. Обиженно мычит Кремль. Мычит телевизор. Народ, как обычно, безмолвствует…

Игорь Яковенко, kasparov.ru

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