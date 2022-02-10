Кулеба: Беларусь стала враждебной Украине, и тон задает Лукашенко 8 10.02.2022, 20:52

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Дмитрий Кулеба

Но отношения между народами теплые.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Беларусь во главе с Александром Лукашенко стала враждебной для Украины, передает «Зеркало недели».

«Действительно Беларусь и Украина даже после 2014 года имели дружеские отношения как государства. Сегодня у украинцев и белорусов есть теплые отношения как народов. Но Беларусь как государство стало враждебным, и тон задает Александр Лукашенко. Раньше мы не должны были волноваться из-за Беларуси, сейчас мы должны серьезно ее воспринимать как потенциальный источник угрозы. Но это не наш выбор, это выбор Лукашенко, сделавшего ставку на союзнические отношения с Россией», - сказал Кулеба через видеосвязь во время парижского Форума Украина-Франция, который организуется Центром Новая Европа совместно с Французским институтом международных отношений (IFRI).

В ответ на вопрос, поглотит ли РФ Беларусь, Кулеба ответил, что Россия уже контролирует ряд процессов принятия решений в Беларуси.

«Формально это делают государственные учреждения Беларуси, но под влиянием России. РФ хочет поглотить Беларусь, хотя и Беларусь сопротивляется этому. Но это выглядит необратимым. Лукашенко хочет сохранить часть суверенитета, но мы понимаем, какое есть сильное давление на Беларусь и насколько уязвима позиция Беларуси в отношениях с Россией. Снова скажу, что это не наш выбор», - добавил Кулеба.

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