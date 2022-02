Ученые выяснили, как можно стать сильнее всего за три секунды тренировок в день 2 10.02.2022, 21:12

За три секунды упражнений в день можно значительно увеличить мышечную силу рук.

Регулярно выполняя несложный комплекс физических упражнений всего по три секунды в день, можно значительно увеличить мышечную силу рук – уверены японские исследователи.

Невероятно, но университетским ученым из крупного портового города Ниигаты (Япония) удалось экспериментальным путем доказать, что всего за три секунды (!) тренировок в день можно укрепить здоровье и стать значительно сильнее. О ходе исследования и его результатах они рассказали в статье, опубликованной в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

В эксперименте приняли участие 49 студентов-добровольцев, которые основную часть времени проводили в статичном положении, сидя на лекциях или в библиотеках. Их произвольно поделили на четыре группы: три из них были тренировочными, в которые входили по 13 студентов, остальные десять добровольцев составили контрольную группу.

На протяжении 20 дней студенты из трех групп выполняли определенный комплекс физических упражнений с гантелями, тратя на тренировки ежедневно по три секунды. Каждая группа использовала только один из силовых элементов для укрепления и развития двуглавых мышц плеча – бицепсов.

Испытуемые пользовались тремя упражнениями – изометрическим, концентрическим и эксцентрическим. Контрольная группа в тренировках не участвовала.

Выполняя изометрическое упражнение, человек держит гантель параллельно полу, находясь в неподвижном состоянии. Концентрический элемент сопровождается максимальным напряжением мышц во время сгибания локтевого сустава, а эксцентрический – при его выпрямлении.

По итогам исследования выяснилось, что в отличие от контрольной группы, тренированные студенты увеличили свою мускульную силу. Наибольший эффект был достигнут в группе, занимавшейся эксцентрическими упражнениями: за 60 секунд тренировок в течение 20 дней члены этой команды добровольцев стали сильнее на 11,5 процента.

