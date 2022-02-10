Пашинян: В Армении выборы не фальсифицируются в отличие от Беларуси 5 10.02.2022, 21:13

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Никол Пашинян

Премьер Армении жестко ответил белорусскому диктатору.

В Армении жестко отреагировали на заявление Александра Лукашенко о том, что Еревану придется войти в состав союзного государства.

– Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич [Пашинян] это увидел, — сказал Лукашенко, выразив уверенность в том, что и другие бывшие советские республики скоро присоединятся к формату «СССР 2.0».

Заочный ответ белорусскому диктатору дал глава армянского правительства Никол Пашинян, выступая перед Национальным собранием (парламентом). Он дал понять, что Лукашенко — не та фигура мировой политики, к мнению которой стоит прислушиваться.

По словам Пашиняна, Армению нельзя сравнивать с Беларусью, поскольку первая «является демократическим государством», а вторая — нет. В качестве аргумента он напомнил, как Лукашенко в период протестных выступлений после президентских выборов передвигался по Минску с автоматом Калашникова.

– В Армении произошли события: вы видели когда-нибудь, чтобы я ходил по улицам с автоматом? — призвал Пашинян депутатов в свидетели. Справедливости ради надо сказать, что с автоматом он действительно не ходил.

Еще одним доказательством демократичности политической системы Армении — опять же в противовес режим Лукашенко — премьер считает то, что выборы в республике «не фальсифицируются», и этот факт признан ее «международными партнерами». Пашинян прозрачно намекнул, что Лукашенко попросту завидует армянской демократии и ее признанию на мировой арене.

– Когда Армению приглашают на саммит демократии, а другие государства не приглашают, они обижаются. Когда Армению называют демократической страной, а их не называют, они обижаются. Когда говорят, что власть в Армении легитимна, а в их странах нелегитимна, они обижаются, — объяснил Пашинян депутатам Национального собрания.

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