Мост через Припять в Мозыре будут реконструировать 10.02.2022, 21:50

По мосту через Припять проходит дорога Калинковичи-Мозырь.

Мост через Припять в Мозыре будут реконструировать, разрабатывается проектная документация. Стоимость работ предварительно оценивают в 125 миллионов рублей, стоимость проектно-изыскательных работ — 3,4 миллиона, сообщает Мозырский горисполком.

По мосту через Припять проходит дорога Калинковичи-Мозырь, поэтому реконструкция будет проходить по государственной программе «Дороги Беларуси» на 2021–2025 года. Срок выхода проекта — до 30 декабря 2023 года.

Готовится также проектная документация для реконструкции моста через Днепр (автодорога граница РФ-Гомель-Кобрин), проект должен быть готов до 30 июня 2021 года.

Всего же по госпрограмме до 2025 года в Гомельской области предусмотрена разработка проектной документации по реконструкции семи мостов — через реки Припять, Днепр, Случь, Сож, Гутлянку, Добрицу и Спонку.

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