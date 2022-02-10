Британия одобрила санкции против России 1 10.02.2022, 21:52

Их введут в случае вторжения в Украину.

Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Это законо закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.

Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.

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