СМИ: Жириновский перестал узнавать близких 2 10.02.2022, 22:14

1,382

Владимир Жириновский

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного лидера ЛДПР.

Состояние заболевшего COVID-19 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Жириновский не узнает соратников, родных и персонал больницы, в настоящее время медики не дают никаких прогнозов относительно состояния политика.

При этом в ЛДПР заявляют, что политик ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной работе.

Накануне стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом.

По информации Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией, некоторые СМИ также сообщили, что политика подключили к аппарату ИВЛ. В декабре в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский рассказывал, что привился от СOVID-19 восемь раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».