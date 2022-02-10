Белорусы иронизируют над видео НОК, где фристайлист кается за провальное выступление 5 10.02.2022, 23:20

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НОК записал с фристайлистом покаянное видео.

Спортсмен объясняет, почему не выиграл медаль на Олимпиаде, передает «Солидарность».

В сети иронизируют: «Где дверь? И почему ничего не сказал про размер зарплаты?»

НОК Беларуси опубликовал видео, в котором белорусский фристайлист Максим Густик признается в ошибках, которые помешали побороться за медали: «Выступил, можно сказать, не так как хотелось. Плохо выступил».

В соцсетях сравнивают эту запись с покаянными видео, которые распространяет ГУБОПиК.

Люди удивляются:

«Это что, уже не победившие спортсмены обязаны тоже «покаянные видео» записывать?»

«Похоже, это будет стиль жизни в Беларуси. Ждем покаянных видео рабочих, не выполнивших план, крестьян, не собравших нужный урожай, и т.д.».

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