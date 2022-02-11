Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину 7 11.02.2022, 8:03

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фото: getty images

`Все может быстро пойти «сумасшедшим путем».

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения российской армии.

Об этом сообщает NBC.

«Американцы должны немедленно уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро пойти сумасшедшим путем», — заявил Байден.

Он также отметил, что в случае начала боевых действий не намерен посылать войска, чтобы эвакуировать американцев.

«Это будет мировая война, когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга», — заявил глава Белого дома.

Госдепартамент США также опубликовал обновленные рекомендации для туристов, желающих посетить Украину и для американцев, которые уже находятся в стране.

В Госдепе призвали американцев немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения российской армии.

Американцев призвали использовать любой вид личного или коммерческого транспорта, покидая территорию страны.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 28 января 2022-го на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

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