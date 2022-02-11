Новые сигналы: Лукашенко боится сговора в силовом блоке 8 11.02.2022, 8:14

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Начались чистки среди «вертикали».

"Меня поражает удивление, с которым чиновники встречают каждую чистку. Лукашенко каждый раз о ней элегантно намекает - нужно лишь научиться отделять зерна от плевел и находить "смыслы и посылы" среди километров бравурных реплик для самолюбования", - пишет телеграм-канал Сynic.

Целью недавнего "послания Лукашенко" было как раз предупреждение о чистках, о чем мы так тактично намекнули - чемоданы в период развала лучше держать подготовленными - пол неожиданно может начать трескаться.

"Чистки" начались - будут вытаскивать не только неверных и ненадежных, но и "израсходованный материал", который свою функцию выполнил.

Из вчерашних эпохальных спичей в рамках "кадрового дня" мы должны были вынести несколько мэсседжей.

1) Лукашенко заменил заместителей и нескольких послов. Вещь не совсем ординарная, поскольку прямо в послании была обозначена "ключевая повестка", хоть и без глобальных целей - задолжали.

2) Нет "большой войны". Весь предыдущий месяц Лукашенко говорил о войне. Причем война была со всеми - то с Польшей, то с Литвой, то с Украиной, то с ЕС, то с НАТО, то с марсианами. Потом Лукашенко угрожал, что война будет длиться 3-4 дня, беларусы спрячутся за русские танки и разбомбят Европу.

Но сегодня "шансов на большую войну нет".

3) "Свой" против сговора. А вот реально важный мэсседж был в следующем: Лукашенко предоставили материал относительно уровня лояльности младшего звена Беларуси силам РФ. Если старшее относительно неоднородно и осознает последствия "военного слияния", то низшим кадрам по ушам ездят свидетели больших пенсий...

Дело в том, что для режима такое положение недопустимо и непозволительно особенно в рамках широкомасштабных учений с риском оккупации, о котором говорил сам Лукашенко, но в отрицательной обертке. Важна суть в том, что Лукашенко вообще об этом говорил (обозначив наличие проблемы для высших элит).

Так вот: Лукашенко назначил "своего" специального "представителя от президента" для контроля над состоянием настроений в белорусской силовой вертикали.

Пока режим в течение 2 лет обещал "очистить кровь российским горизонтальным слиянием систем", возникла другая опасность - российские войска, вызвавшие панику режима своей численностью, могли стать источниками "сговора", переведя на свою сторону белорусские силы, которые, как выяснилось из "сигналов Западу", вообще не контролируют ситуацию внутри учебных центров.

Новое лицо нужно, чтобы доложить Лукашенко о возможном факте сговора.

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