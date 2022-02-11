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Житель Речицы высказал все «наболевшее» о Таракане и неадекватном ябатьке Кривоносове

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  • 11.02.2022, 8:22
  • 9,736
Житель Речицы высказал все «наболевшее» о Таракане и неадекватном ябатьке Кривоносове

Комментарии напугали местных «судей».

10 февраля Гомельский областной суд приговорил 36-летнего жителя Речицы Игоря Кравцова к трем с половиной годам колонии общего режима за оскорбление Лукашенко и военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова, сообщили в правозащитном центре «Весна».

15 августа 2020 года и 12 февраля 2021 года в телеграм-чате он разместил комментарии в адрес Лукашенко и гомельского военкома.

Суд проходил в закрытом режиме.

В итоге судья Александр Пискунов приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Его iPhone конфисковали как средство совершения преступления.

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