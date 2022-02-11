Житель Речицы высказал все «наболевшее» о Таракане и неадекватном ябатьке Кривоносове

Житель Речицы высказал все «наболевшее» о Таракане и неадекватном ябатьке Кривоносове9
- 11.02.2022, 8:22
- 9,736
Комментарии напугали местных «судей».
10 февраля Гомельский областной суд приговорил 36-летнего жителя Речицы Игоря Кравцова к трем с половиной годам колонии общего режима за оскорбление Лукашенко и военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова, сообщили в правозащитном центре «Весна».
15 августа 2020 года и 12 февраля 2021 года в телеграм-чате он разместил комментарии в адрес Лукашенко и гомельского военкома.
Суд проходил в закрытом режиме.
В итоге судья Александр Пискунов приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Его iPhone конфисковали как средство совершения преступления.