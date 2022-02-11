От Батория до Чечни: история бахвальства и поражений российской армии 2 11.02.2022, 8:39

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Настоящая «доблесть» ВС России — хвастаться и позорно проигрывать.

Мифы нужно развенчивать. Особенно когда тебя пытаются ими запугивать. Сегодня вокруг угрозы российского вторжения в Украину складывается именно такая ситуация. Надо только посмотреть, как на протяжении веков Московия позорно проигрывала войны, которые сама же начинала, хвастаясь, как она «одним махом всех побивахом», пишет «Международный курьер».

Миф о «непобедимости великой России» веками формировался ее пропагандой. Но именно в последние годы он стал особенно навязчивым, китчево-крикливым. Чего только в этом мифе нет: тут и «победное» Куликовское сражение, после которого еще 100 лет платилась дань ордынцам, и победа над Наполеоном в 1812-м, но без разгрома под Аустерлицем с унизительным Тильзитским миром, а затем и поражением под Бородино и сожженной Москвой. Сюда же и победа над нацистами, которую Москва приписывает исключительно себе и очень не любит вспоминать ни о пакте Молотова-Риббентропа, ни о миллионных потерях в первые два года немецко-советской войны, понесенных по вине высшего советского руководства и многого другого.

Чтобы немного развеять пропагандистский угар великорусского «победобесия», напомним о нескольких катастрофических и позорных поражениях «несокрушимой и легендарной».

Ливонская война 1558-1583

У известного польского художника Яна Матейко есть картина «Стефан Баторий под Псковом». На ней изображено посольство царя Ивана Грозного к Стефану Баторию с просьбой о мире. Именно с именем этого польского короля и талантливого полководца связывают поражение Московского царства в Ливонской войне. Военному фиаско московитов способствовали также другие факторы: внешний – опустошительные набеги крымских татар и внутренний – опричнина.

Ливонская война – вооруженный конфликт XVI века, спровоцированный Иваном Грозным, в котором участвовали восточноевропейские и скандинавские страны за контроль над землями Ливонии (территория современных Латвии и Эстонии), закончилась Ям-Запольским (1582) и Плюсским (1583) перемирием. Согласно первому, заключенному Москвой с Речью Посполитой, московиты отказывались от Ливонии и ряда собственных территорий, хотя им и возвращались некоторые пограничные земли. По Плюсскому перемирию со Швецией Московия лишалась собственных городов, прилегающих к побережью Балтики, сохранив за собой лишь узкий выход к Балтийскому морю в устье Невы. Кроме того, эта война привела к Руине – чрезвычайно тяжелому экономическому кризису последних лет царствования Ивана Грозного, за которым пришли времена «Великой Смуты».

С 1568 года в Ливонской войне на стороне Польши участвовали украинские казаки. Она стала первой официальной войной в истории украинского казачества.

Польско-московская война 1609–1618

Эта война стала и одним из главных событий Смутного времени, и одним из главных его обстоятельств. С 1610 по 1612 г. Москва даже была занята польско-литовскими войсками. Война закончилась для московитов позорным Деулинским перемирием. Московия уступила Польше Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли, в которых было 29 городов, и отказывалась от претензий на Ливонию. Польско-российская граница существенно приблизилась к Москве. Расстояние от нее до пограничной Вязьмы составляло всего 250 верст (266 км), а Речь Посполита на 50 лет установила самые большие размеры своей территории за всю историю.

Кстати, признавать царем первого Романова – Михаила – Польша отказалась, а польский король Владислав до 1634 года сохранял за собой титул московского царя и во время торжественных приемов надевал московскую корону.

18 тысяч казаков под руководством Петра Конашевича-Сагайдачного участвовали в войне на польской стороне, в том числе в осаде Москвы осенью 1618 года.

Московско-турецкая война 1710–1713

Центральное событие этой войны – провальный Прутский поход Петра I на Юг Украины и в Молдову, затеянный для того, чтобы пленить Карла XII и Ивана Мазепу. В результате Петр I вместе с будущей Екатериной I сами едва не попали в плен и избежали его благодаря подкупу визиря и ряда турецких военачальников.

По Прутскому мирному договору (1711) Россия вернула Турции захваченный в 1696 году Азов, продала Турции все свои корабли на Азовском море, срыла укрепления Таганрога и других крепостей на юге, из-под власти России вышла Запорожская Сечь.

Но главным итогом этой войны стала потеря Россией выхода к Азовскому морю и недавно построенному южному флоту. Азов был снова захвачен русской армией только через 25 лет.

Во время Московско-турецкой войны 1710-1713 годов на стороне Османской империи сражалось примерно до 90 тысяч запорожских казаков, в том числе отряды под руководством Пилипа Орлика.

Крымская война 1853-1856

Война, начатая Россией против Турции за господство в черноморских проливах и на Балканах, превратилась в войну против коалиции Англии, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. Эта война закончилась для России крушением. По сути, Николай I втянул экономически отсталую, феодально-крепостническую Россию в военный конфликт с сильными европейскими государствами, который ничем, кроме поражения, не мог закончиться. К слову, Николай I, после восстания декабристов на годы закрывший страну от мира, тоже настаивал на «особом пути», «стабильности» и всюду видел врагов. Поэтому не удивительно, что российская архаика разгромно проиграла западному прогрессу.

Подписанный Парижский мирный договор требовал от России вернуть Турции все ранее захваченные территории; также ей запретили иметь в Черном море военный флот; Россия утратила влияние на Балканы.

Правда, именно это поражение побудило впоследствии Александра II к реформам, в частности отмене крепостного права.

Русско-японская война 1904-1905

Российский император Николай II задумывал эту войну как «маленькую и победоносную» и совершенно не воспринимал всерьез Японию. Тоже маленькую по сравнению с огромной Российской империей. Эта война была призвана отвлечь народные массы от внутренних проблем, а также установить российский контроль над Маньчжурией и Кореей.

Ключевым событием стало Цусимское сражение в мае 1905 года, когда русская 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Рождественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Хейхатиро Того, которого называли «Нельсоном Востока». Русская якобы «непобедимая» армада была буквально разбита маленькой Японией. Эта война стала «золотым эталоном» поражения при наличии шумной «ура-пропаганды» и значительного преимущества в человеческих и материальных ресурсах.

Портсмутский мирный договор 1905 года предусмотрел передачу Японии половины Сахалина, арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и часть Южно-Маньчжурской железной дороги. Россия также признала Корею японской зоной влияния и право Японии на рыбалку вдоль русских берегов.

Первая мировая война 1914-1918

Первая мировая начиналась с невероятной патриотической эйфории, правда, не только в Российской империи, но и повсеместно в Европе. Участие в этой войне стало совершенно бесполезным для России делом. Самым болезненным был разгром русских армий в Восточной Пруссии буквально сразу – в августе 1914-го. В итоге, эта война привела к большевистскому перевороту, свержению самодержавия и развалу Российской Империи.

Подписав сепаратный Брестский мир (1918) за полгода до капитуляции Германии, Россия отказалась от территории площадью 780 тыс. кв. км. с утратой значимой части сельскохозяйственной и промышленной базы страны, с населением в треть всего населения русской империи. И с признанием выплаты миллиардных репараций и других унизительных условий.

Польско-советская война 1919-1921

В СССР очень не любили вспоминать эту позорно проигранную войну, начатую большевиками еще до образования Советского Союза. Сразу после капитуляции Германии в Первой мировой войне Советская Россия захотела вернуть часть территорий бывшей Российской империи и установить на них «плацдарм для всемирной революции». Но не так вышло, как предполагалось: ключевым моментом противостояния стало масштабное Варшавское сражение (1920), вошедшее в историю как «Чудо на Висле». Тогда Юзеф Пилсудский разгромил войска Михаила Тухачевского, Польская Республика защитила свою независимость и нанесла поражение Красной армии.

По Рижскому мирному договору Россия обязалась вернуть Польше все культурные ценности, вывезенные с ее территории начиная с 1772 года, и уплатить полякам репарацию в размере 30 млн. золотых рублей.

Стоит помнить, что полякам помогали почти 20 тысяч украинцев, воевавших в соединениях УНР.

Советско-финская война 1939-1940

Эту войну еще называют Зимней войной. Конфликт начался с вторжения советской армии в Финляндию 30 ноября 1939 года, после провокации с «обстрелом Майнилы». Основная причина: Пакт Молотова-Риббентропа развязал Сталину руки. Закончилась война через три с половиной месяца подписанием в марте 1940 г. Московского мирного договора. Россия (СССР) называет Советско-финскую войну победной, но на деле все было не так.

Несмотря на фантастическое военное превосходство, особенно в живой силе, а также в танках и самолетах, Советский Союз понес огромные потери и сперва был на грани поражения. 4-миллионный народ маленькой Финляндии воевал с 5-миллионной армией новейшей российской империи, разве что с другим названием. Советам пришлось перегруппироваться и, завалив поле боя трупами своих солдат, заставить финнов немного отойти от границы. Лига Наций – предшественница ООН – признала нападение незаконным и исключила СССР из организации. Это был огромный репутационный удар. Финляндия, хотя и уступила 9% своей территории согласно условиям Московского мирного договора, все же сохранила суверенитет.

Эта война обнаружила слабые стороны Красной армии и убедила Гитлера, что нападение на СССР будет успешным.

Первая Чеченская война 1994-1996

Конечно, можно было бы вспомнить многое: и проигранную СССР войну в Испании, и Афганистан, и в конце концов Холодную войну, которая и привела к краху советского проекта, как когда-то поражение в Первой мировой привело к развалу Российской империи, но вспомним первую войну России в ее новейшей истории – первую Чеченскую. Снова «великая Россия» воевала против маленького гордого народа, сражавшегося за свою независимость. Российский генерал Павел Грачев похвастался: «Дайте мне отряд десантников, и мы разберемся с этими чеченами!» Но боевые действия продолжались два года, два года кряду больше 38 тысяч российских солдат (ВС и МВД) пытались уничтожить чеченских бойцов генерала Дудаева и полковника Масхадова, но из этого ничего не вышло. Де-факто РФ проиграла войну Чеченской Республике Ичкерия. Превратив города и села в руину, Москва так и не смогла «усмирить» мятежный регион.

Во Второй Чеченской, которая велась уже под руководством Путина, победу россияне фактически купили, передав Чечню клану Кадырова. В результате, многомиллиардные дотации, которые Москва платит Грозному, иначе, чем «данью» в РФ не называют. А еще – Путин практически впал в зависимость от Кадырова – вынужден молча терпеть его диктаторские выходки не только в Чечне, но и России – тоже.

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