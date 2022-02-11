В Минске остановлено метро 1 11.02.2022, 8:42

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(Обновлено) В районе станции Октябрьская произошло задымление.

В Минске cегодня утром было остановлено движение поездов метро. В 8:22 в поездах и на станциях по громкой связи стали объявлять: «Движение поездов остановлено по техническим причинам», сообщает zerkalo.io.

МЧС сообщает о задымлении в районе станции Октябрьская. На месте работают подразделения спасателе

По информации МЧС, открытого горения не наблюдается, спасатели обследуют помещения и тоннели.

В 8.47 официальный канал Минского метрополитена сообщил, что 11 февраля «в тоннеле станции Октябрьская обнаружено наличие дымов». Из-за этого временно остановили движение на всей Московской линии, саму станцию закрыли для пассажиров.

«По оперативной информации происходило тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано», — сообщили позже в МЧС.

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