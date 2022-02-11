Международное допинг-агентство: в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли триметазидин 3 11.02.2022, 9:34

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Камила Валиева

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Препарат уже давно входит в список запрещенных.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально заявило, что в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Об этом сообщается на сайтеITA.

Допинг-пробу у спортсменки взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, отмечается в пресс-релизе.

«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — отмечается в сообщении.

Спортсменка 9 февраля обжаловала это решение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, комитет в тот же день отменил временное отстранение фигуристки, и она продолжила участие в Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который должен рассмотреть дело россиянки до 15 февраля — до того, как пройдут соревнования в короткой программе.

Итоговое решение о распределении медалей олимпийского командного турнира фигуристов будет принято после рассмотрения апелляции МОК.

Триметазидин позиционируется как кардиопротектор, его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. Эксперты отмечали, что этот препарат никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако, несмотря на это, уже давно входит в список запрещенных.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева продолжит участие в Олимпийских играх, а представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями предположения о сомнительном допинг-тесте Валиевой.

Церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, которая должна была состояться 9 февраля в 21:00 по пекинскому времени (16:00 по Минску), перенесли. Портал Inside the Games предположил, что это может быть связано с результатом допинг-теста 15-летней фигуристки Валиевой. Информацию о задержке мероприятия подтвердили в Международном Олимпийском комитете (МОК) и в Международном союзе конькобежцев, но не назвали причин.

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