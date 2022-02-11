Против Лукашенко складывается «фронт» бывших советских республик

Против Лукашенко складывается «фронт» бывших советских республик1
- 11.02.2022, 9:47
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Диктатор настроил всех против себя.
Вслед за Арменией высказыванием Лукашенко возмутились в Узбекистане, пишет «Салідарнасць».
Слова Александра Лукашенко о необходимости вступления в союзное государство для Узбекистана не соответствуют духу отношений, установившихся между двумя странами.
Так прокомментировал ситуацию источник в официальных кругах Узбекистана
Он отметил, что у страны есть собственная национальная стратегия развития и посоветовал правителю Беларуси обратить внимание на проблемы в своем государстве.
Ранее в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко выразил мнение, что в ближайшие 15 лет к Союзному государству, в котором состоят Беларусь и Россия, могут присоединиться Украина и другие страны.
– Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся, — сказал правитель Беларуси.
По его мнению, объединение суверенных государств будет иметь общее оборонное пространство и, возможно, общую валюту.
Ранее высказыванием Лукашенко возмутились в Армении: в МИД вызвали посла Беларуси, отреагировал премьер-министр Никол Пашинян.
Что касается Узбекистана, то правитель Беларуси допустил неприемлемые для него высказывания уже второй раз с начала года. В январе Лукашенко заявил, что власти этой страны должны извлечь уроки из событий в Казахстане.
Вероятно, этим объясняется следующее заявление источника в официальных кругах Узбекистана:
– Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений.
Удивительно, но в условиях западных санкций Лукашенко умудряется портить отношения со своими союзниками на постсоветском пространстве.