Против Лукашенко складывается «фронт» бывших советских республик 1 11.02.2022, 9:47

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фото: ТАСС

Диктатор настроил всех против себя.

Вслед за Арменией высказыванием Лукашенко возмутились в Узбекистане, пишет «Салідарнасць».

Слова Александра Лукашенко о необходимости вступления в союзное государство для Узбекистана не соответствуют духу отношений, установившихся между двумя странами.

Так прокомментировал ситуацию источник в официальных кругах Узбекистана

Он отметил, что у страны есть собственная национальная стратегия развития и посоветовал правителю Беларуси обратить внимание на проблемы в своем государстве.

Ранее в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко выразил мнение, что в ближайшие 15 лет к Союзному государству, в котором состоят Беларусь и Россия, могут присоединиться Украина и другие страны.

– Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся, — сказал правитель Беларуси.

По его мнению, объединение суверенных государств будет иметь общее оборонное пространство и, возможно, общую валюту.

Ранее высказыванием Лукашенко возмутились в Армении: в МИД вызвали посла Беларуси, отреагировал премьер-министр Никол Пашинян.

Что касается Узбекистана, то правитель Беларуси допустил неприемлемые для него высказывания уже второй раз с начала года. В январе Лукашенко заявил, что власти этой страны должны извлечь уроки из событий в Казахстане.

Вероятно, этим объясняется следующее заявление источника в официальных кругах Узбекистана:

– Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений.

Удивительно, но в условиях западных санкций Лукашенко умудряется портить отношения со своими союзниками на постсоветском пространстве.

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