Егор Шарангович стал третьей звездой матча чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» 11.02.2022, 10:07

Егор Шарангович

Белорус забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на выезде обыграл "Сент-Луис" со счетом 7:4. Белорусский форвард гостей Егор Шарангович забросил шайбу и отдал две результативные передачи, сообщает pressball.by.

В общей сложности Шарангович провел на площадке 16 минут 19 секунд, нанес три броска, совершил два перехвата и заработал "+1" по системе "плюс-минус". На счету белоруса теперь 21 (9+12) балл в 42 поединках нынешнего сезона НХЛ.

Сент-Луис — Нью-Джерси — 4:7 (1:2, 2:0, 1:5)

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