Матеуш Моравецкий: Великобритания демонстрирует солидарность с Центральной и Восточной Европой перед лицом агрессии РФ 11.02.2022, 10:13

Матеуш Моравецкий

Борис Джонсон встретился в Варшаве и премьер-министром и президентом Польши.

10 февраля Польшу с официальным визитом посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел встречу с главой польского правительства Матеушем Моравецким, главной темой которой стали вопросы безопасности на восточном фланге НАТО и угроза российской агрессии против Украины, сообщает «Польское радио».

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Великобритания демонстрирует солидарность с Центральной и Восточной Европой перед лицом агрессивной позиции России:

«Политическая цель Путина - развал НАТО. Поэтому мы должны решительно продемонстрировать наше единство. Мы понимаем причины напряжения ситуации на восточном фланге НАТО».

Премьер-министр Польши также добавил, что ключом к противостоянию Москве является единство Запада и совместные действия по поддержанию мира.

Борис Джонсон после встречи с премьер-министром Польши заявил, что Польша играет ключевую роль в европейской безопасности, и заверил, что Великобритания всегда готова помочь в случае опасности. Британский премьер также провел встречу с президентом РП Анджеем Дудой.

После переговоров в офисе премьер-министра Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон посетили штаб 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени генерала Тадеуша Костюшко. Премьер-министры встретились там с британскими солдатами, размещенными на польской территории.

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