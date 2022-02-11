Первый «звоночек» от санкций: в Беларуси резко упал товарный экспорт 3 11.02.2022, 13:10

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Что будет дальше?

Вторая половина 2021-го характеризовалась ежемесячным нарастанием объема внешней торговли, причем с обновлением многолетних максимумов, особенно товарного экспорта, пишет infobank.by.

Что привело, в итоге, к наилучшему в истории результату – рекордному плюсовому сальдо в ноябре 2021 года $+736 млн (суммарно по внешней торговле товарами и услугами).

Совокупный, и чисто товарный экспорт в ноябре достиг 9,5-летнего – с середины 2012 года – максимума, со времен действия особых схем экспорта нефтепродуктов. Наилучшим еще с тех времен стало в ноябре 2021-го и товарное сальдо ($+362 млн).

Такие – «фантастические» – результаты во внешней торговле Беларуси уже успели назвать «экспортным чудом». И они способствовали сохранению валютно-курсовой стабильности, даже укреплению белорусского рубля к доллару по итогам 2021 года.

Однако свежие данные Нацбанка по внешней торговле показали вдруг резкое сокращение экспорта товаров в декабре 2021 года, хотя ожидался исторический его рекорд (тем более, что декабрьский экспорт обычно больше ноябрьского).

Зато ежемесячный рост товарного импорта не остановился, увеличившись с ноября очень значительно – до исторически рекордной суммы.

И только в секторе внешнеэкономических услуг произошло улучшение результатов, среди которых увеличение экспорта услуг до рекордной суммы. Которое, однако, «не спасло» от общего – товары + услуги – сильного падения экспорта в декабре (с ноября).

Внешняя торговля товарами в декабре 2021 года

• экспорт – $3,694 млрд, падение за месяц $513 млн (-12,2%)

• импорт – $4,205 млрд, прирост за месяц $360 млн (+9,4%).

Внешняя торговля услугами в декабре 2021 года

• экспорт – $1,031 млрд, прирост за месяц $172 млн (+20,0%)

• импорт – $553 млн, прирост за месяц $69 млн (+14,2%).

Внешняя торговля товарами и услугами в декабре 2021 года

• экспорт – $4,725 млрд, падение за месяц $341 млн (-6,7%)

• импорт – $4,758 млрд, прирост за месяц $428 млн (+9,9%).

При этом цены на основные экспортные товары в декабре 2021-го не снижались – в мире продолжается рост цен практически на все. Значит – физическое сокращение экспорта. Не первый ли это «звоночек» это санкций?

Результат резкого сокращения товарного экспорта – сильное ухудшение в декабре сальдо внешней торговли: в ноябре было создано рекордное в истории плюсовое сальдо, а уже через месяц, в декабре – сильно минусовое.

И это еще хорошо, что стал лучше результат в секторе внешнеэкономических услуг: «плюс» в этом секторе – традиционный, и значительный, а в декабре он стал еще больше.

Сальдо внешней торговли в декабре 2021 года:

• товарами – $-511 млн: ухудшение за месяц – на $ 873 млн

• услугами –$+377 млн: улучшение за месяц – на $ 103 млн

• товарами и услугами– $-33,5млн: ухудшение за месяц – на $770 млн.

Тем не менее, сумма декабрьского совокупного – товары + услуги – экспорта стала в 2021-м исторически рекордной для этого месяца, значительно превысив декабрьскую 2020-го.

Хотя большей частью это – благодаря рекордному экспорту услуг. В товарном же секторе в декабре 2021-го – не максимум: рекорд декабрьского экспорта был в 2011-м.

Совокупный декабрьский импорт в 2021 году стал также рекордным для этого месяца, но и здесь чисто товарный экспорт декабря рекордным был в 2011-м.

Экспорт в декабре 2021 года относительно декабря 2020-го:

• совокупный – вырос на $858 млн (+22,2%)

• товаров – вырос на $794 млн (+27,4%)

• услуг – вырос на $64 млн (+6,6%).

Импорт в декабре 2021 года относительно декабря 2020-го:

• совокупный – вырос на $801 млн (+20,3%)

• товаров – вырос на $782 млн (+22,9%)

• услуг – вырос на $19 млн (+3,5%).

Как видим, за год сильно выросли в $-денежном объеме экспорт и импорт товаров и услуг, но товаров – наиболее сильно.

Основная причина – восстановление мировой экономики в 2021-м после ковид-кризиса 2020-го: выросли и спрос, и, особенно, цены.

Также несмотря на резкое ухудшение, результат внешней торговли в декабре 2021 года – сальдо товаров и услуг – оказалось наилучшим за все годы для этого месяца: в декабре во внешней торговле всегда «минус» из-за сильного роста товарного импорта, но в 2021 году декабрьский «минус» – наименьший.

Улучшение декабрьского сальдо в 2021-м относительно 2020-го отмечено во всех секторах внешней торговли.

Но наибольшее улучшение отмечено в секторе внешнеэкономических услуг, где плюсовое сальдо стало рекордным для этого месяца. В товарном же секторе – традиционный здесь декабрьский «минус».

• совокупное сальдо – улучшилось на $57 млн, в том числе:

• товарное – улучшилось на $12 млн: «минус» стал чуть меньше, составив $-511 млн

• по услугам – улучшилось на $45млн – выросло до рекордного $+478 млн.

Итоговый результат 2021 года – лучший за много лет, а в секторе услуг – наилучший за все годы. Годовое сальдо внешней торговли составило:

• по товарам – отрицательное, $-791 млн (лучшее с начала 2013 года)

• по услугам – положительное, $+4,563млрд (исторически рекордное)

• общее – положительное, $ +3,772млрд (лучшее с середины 2012 года).

Как видим, резкое падение экспорта товаров в декабре 2021-го, вероятно связанное с уже начавшими сказываться санкциями, сильно ухудшило месячный итог внешней торговли с ноября, но мало повлияло на результат всего 2021 года.

Главное – дальнейшие, в начале 2022-го, результаты – продолжится ли падение экспорта, и не станет ли еще больше ухудшаться сальдо внешней торговли?

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