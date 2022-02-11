Самый ранний след человека в Западной Европе обнаружили археологи 11.02.2022, 10:52

1,096

Открытие было сделано во время раскопок во Франции в долине реки Роны.

Во время раскопок во Франции в долине реки Роны в гроте Мандрен был обнаружен коренной зуб человека. Анализ, проведенный под руководством экспертов из Университета Тулузы, показал, что он принадлежал ребенку гомо сапиенс, жившему 54 тысячи лет назад. Об этом сообщает научный журнал Science Advances (перевод — lenta.ua).

Ученые проинформировали, что это самое древнее свидетельство присутствия человека в Западной Европе. Предыдущие артефакты датировались 45 тысячами лет назад.

Грот Мандрен – весьма необычное место, которое попеременно занимали предки современного человека (Homo sapiens) и неандертальцы. Так, слой Е, где обнаружили зуб ребенка, расположен между культурными слоями со следами неандертальцев.

«Находки в пещере показывают неожиданно сложную последовательность пребывания гоминидов в долине средней Роны», – отметил физический антрополог Крис Стрингер.

Десятки тысяч лет назад долина представляла собой важный естественный коридор, соединявший Средиземноморский бассейн со степями Северной Европы. Мигрирующие племена гомо сапиенс, осваивая новые регионы, встречались с уже живущими в Европе неандертальцами.

Долгое время ученые придерживались мнения, что присутствие наших предков привело к быстрому вымиранию других гоминидов. Однако, как показывают новые данные, в течение долгого времени они успешно существовали бок о бок.

Исследователи идентифицировали останки по меньшей мере семи человек в 12 археологических слоях пещеры Мандрен – шести неандертальцев и одного современного человека. Одновременно с коренным зубом ребенка они также обнаружили каменные орудия так называемой неронской промышленности, которая уникальна для долины Роны.

Эти артефакты ранее вызывали замешательство у исследователей, так как были перемешаны с изделиями характерной для неандертальцев мустьерской культуры. Обнаружение останков Homo sapiens впервые позволило связать наш вид с этими орудиями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».