Мэр Днепра — об уголовном деле в Беларуси: Я дураков не замечаю 16 11.02.2022, 10:55

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Борис Филатов

фото LIGA.net

Борис Филатов лаконично прокомментировал решение белорусских властей.

Мэр Днепра Борис Филатов лаконично прокомментировал "Еврорадио" уголовное дело, которое на него начали в Беларуси.

"Я дураков не замечаю. Надо работать", — сказал Филатов.

Как рассказывало Еврорадио, 10 февраля Генпрокуратура начала уголовное преследование Филатова за "разжигание межнациональной розни". Поводом стала замена государственного белорусского флага у мэрии на национальный бело-красно-белый.

МИД Беларуси выступил с нотой протеста по этому поводу. На что Филатов заявил, что флаги национальных общин вывешивает молодежь Днепра, которая не подчиняется мэру.

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