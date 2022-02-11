Мэр Днепра — об уголовном деле в Беларуси: Я дураков не замечаю

Мэр Днепра — об уголовном деле в Беларуси: Я дураков не замечаю16
- 11.02.2022, 10:55
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Борис Филатов лаконично прокомментировал решение белорусских властей.
Мэр Днепра Борис Филатов лаконично прокомментировал "Еврорадио" уголовное дело, которое на него начали в Беларуси.
"Я дураков не замечаю. Надо работать", — сказал Филатов.
Как рассказывало Еврорадио, 10 февраля Генпрокуратура начала уголовное преследование Филатова за "разжигание межнациональной розни". Поводом стала замена государственного белорусского флага у мэрии на национальный бело-красно-белый.
МИД Беларуси выступил с нотой протеста по этому поводу. На что Филатов заявил, что флаги национальных общин вывешивает молодежь Днепра, которая не подчиняется мэру.