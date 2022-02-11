В России умерла звезда фильмов «Оттепель» и «Географ глобус пропил» 7 11.02.2022, 11:00

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Евгения Брик

Актрисе Евгении Брик было всего 40 лет.

В возрасте 40 лет скончалась российская актриса Евгения Брик. Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Катерина Гордеева.

«Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра», — сообщила Гордеева.

Причина смерти не уточняется.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году она окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), в начале 2006 и в конце 2008 года работала на радио «Маяк».

Актриса известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние», а также в сериалах «Эти глаза напротив», «Мама-детектив» и многих других. Всего Брик сыграла более чем в 40 картинах.

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