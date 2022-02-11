«Свинина со скидкой только на кости — это просто свинство» 13 11.02.2022, 11:07

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Архивное фото tut.by

Белорусы возмущены «продуктовыми карточками».

Крупные торговые сети с 17 января по «просьбе» властей ввели скидку в 10% на социально значимые товары. Ее могут получить пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и малообеспеченные. Скидку ввели на фоне разогнавшейся инфляции и «торможения» роста доходов населения. Правда, скидка предполагает немало нюансов. Покупатели, которые могут ей воспользоваться, рассказали про эти «но» и своем отношении к нововведению. Многие считают, что они больше потеряли, чем приобрели от новой скидочной схемы. «Раньше при чеке в 100 рублей скидка была 5−7 рублей, а теперь — в лучшем случае один рубль», — говорит многодетный отец. Тем временем это новшество также раскритиковало государственное информационное агентство, пишет ex-press.by.

На какие товары ввели скидку и какие есть нюансы

Специальная скидка с 17 января появилась на некоторые социально значимые товары. Изначально в нем было 29 позиций. В их число включили: многие молочные продукты, пшеничную муку, овсянку, перловку, хлеб, макароны, куриное яйцо, подсолнечное масло, рапсовое масло, сахар, сухие молочные каши для детского питания, мясные консервы, консервы фруктовые для детского питания. Под скидки не попали такие социально значимые товары как свежая рыба, черный чай.

Из мяса в перечень включили: говядину, свинину и курицу. Но с нюансами. К примеру, свинину и говядину кроме бескостного мяса. Хватает и других уточнений, какие конкретно товары можно будет взять со скидкой. К примеру, овсяные хлопья должны быть без вкусовых и других добавок.

Изначально в список также попали свежие яблоки, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель. Но позже их исключили, потому что власти ввели на них «потолок» по ценам.

По скидочной карточке можно приобрести социальные товары на 296,55 рубля в месяц. А чтобы ее получить, во многих торговых сетях нужно оформить специальную карточку. В отдельных сетях на их оформление уходит до нескольких недель.

При этом такую скидку предоставляют не все торговые сети.

«В одном месте добавили скидку, в другом — убрали». Какие вопросы у покупателей

Одна из основных претензий покупателей — отмена торговыми сетями социальных скидок, которые были до 17 января. К примеру, «Санта» отказалась от акции, по которой можно было получить скидку до 5% в будние дни до 15.00. Мы получили несколько десятков возмущенных сообщений от читателей на эту тему. Приведем некоторые из них.

— Раньше в одной из торговых сетей была скидка 7% на весь чек (кроме спиртного и сигарет). То есть при покупке на 14,5 рубля скидка была на 1 рубль. И неважно, купили вы пшено, гречку или перловку. А теперь можно получить скидку целых 10%, но только на перловку. Гречка и пшено — только по полной стоимости. В список скидки входит аж 29 товаров! Представляете, как можно шикануть на перловке с костями? Ведь бескостного мяса в списке нет. В очередной раз ограбили. Но как много и красиво сказано о заботе… — возмущается читательница.

— Я — многодетный отец. Раньше пользовались скидками в магазинах «Гиппо» и Green, которые действовали в определенное время дня. Скидки были на уровне 7%, но на весь ассортимент, а теперь это похоже на какой-то развод. Да, скидка, конечно, есть в 10%, но на очень малый перечень товаров. В итоге, если раньше при чеке в 100 рублей скидка была 5−7 рублей, а теперь — в лучшем случае один рубль, — рассказал многодетный отец.

— У меня мама — пенсионерка, пользовалась пенсионной скидкой в «Гиппо». Решила уточнить у знакомого продавца, как это теперь работает. Оказалось, в очередной раз надурили людей, — считает женщина. — По словам продавца, если раньше с 7% скидкой «Гиппо» по понедельникам, средам и пятницам при покупке среднего продуктового набора на неделю скидка составляла 2—3 рубля, то теперь — 30 копеек. Вот такая помощь пенсионерам.

— Смех да и только — вот что могу сказать по поводу этой скидки. Я от такой «помощи» однозначно проигрываю. Раньше скидка для пенсионеров была хоть и меньше, и в определенные дни, но почти на все товары. Сделали 10% во все дни, но только на социально значимые товары. И пойди еще разберись, что там у них считается социально значимым, а что — нет, — возмущается еще одна покупательница.

— Это не скидка, а издевательство. Продавец сказала, что если молоко, то скидка только на порошковое и только в пакетах. А свинина со скидкой только на кости. Это просто свинство и плевок в лицо людям, — говорит женщина, которая сейчас на пенсии.

Еще одна покупательница добавляет: «В одном месте добавили скидку, в другом — убрали».

«Нужно социальные товары отдельным чеком пробить»

Некоторые покупатели говорят про неудобство, что социальные товары со скидкой нужно пробивать отдельным чеком.

— У нас многодетная семья. Для нас вообще не работает. В нескольких магазинах пытались воспользоваться — невыгодно. Предлагается использовать или социальную скидку, или обычную бонусную карту магазина. Нам чаще выгоднее бонусной. Поэтому про социальную скидку и не вспоминаем. Чтобы воспользоваться социальной в «Гиппо» и «Короне», например, нужно социальные товары отдельным чеком пробить. Ради 30—40 копеек не заморачиваемся, — рассказывает читатель.

— В «Короне» появились ценники на социально значимые товары, на которых мелким шрифтом написано «соцкарта». Наверное, специально для слабовидящих пенсионеров сделали, — шутит читатель. — Заметить эту надпись практически невозможно. О том, что ты взял не тот товар, узнаешь только на кассе. Мало того, при расчете никто из кассиров не предупреждает, что если социалка и обычный товар находится в одном чеке, то скидочная «короновская» карточка на обычный товар не действует. То есть должны быть два чека, о чем покупатель узнает только после расчета.

Этот же покупатель говорит, что в Green не смог найти информацию о том, какие конкретно товары относятся к социальным, а какие — нет. «Информации о том, к какой категории относится товар (социалка или нет) найти не удалось. Берешь товар по аналогии с другими магазинами — производитель, название», — говорит читатель.

Еще один покупатель жалуется на технические трудности с оформлением скидочных карточек.

— В «Гиппо» нужно перерегистрировать на сайте карточку, а личный кабинет не работает уже как минимум 2 недели (по причине технической реорганизации). Плюс официально процесс регистрации анкеты у них может занять 21 день. Ну вот и посчитайте, сколько времени остается на то, чтобы воспользоваться этой льготой.

Напомним, эту скидку на социально значимые товары ввели на 6 месяцев.

Тем временем введенные скидки на социально значимые товары раскритиковало также государственное информационное агентство «Минск-Новости».

«Социальная скидка — это, конечно, хорошо, но было бы куда лучше, чтобы сотрудники магазинов умели о ней внятно рассказать. И чтобы социально значимые товары были обязательно обозначены — пожилым людям тяжело прочитать на этикетках, есть ли в хлебе растительное масло или из какой муки сделаны макароны», — пишет агентство.

У госагентства также возник вопрос по персональным данным, которые покупателям нужно указывать при оформлении скидочных карточек. «Не хочу, чтобы мои персональные данные в виде копий паспорта или удостоверения многодетной семьи гуляли по всем магазинам, где я хочу/могу получить скидку. Предъявлять нужные бумаги готова. Но оставлять документы, пусть и копии, в неизвестных руках не буду», — пишет представитель госагентства.

«Всевозможные карточки скидок тоже, наверное, неплохо. Но ведь в городе продуктовых магазинов и торговых сетей множество. Например, только ближайших от моего дома с десяток наберется. И во всех я должна заводить карточки? Как минимум неудобно. Может, лучше создать какую-то единую карту? Либо организовать торговлю так, чтобы скидка действовала автоматически при предъявлении документа на кассе при расчете за покупку», — отмечает агентство.

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