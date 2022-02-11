Российские войска развернули полевой госпиталь на границе Беларуси с Украиной 36 11.02.2022, 11:21

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Фото: AFP PHOTO / Satellite image 2022 Maxar Technologies /East News

Такие не используются во время военных учений.

В сети появились новые спутниковые снимки дислокации российских войск в Беларуси. Несколько из них изображены в районе аэропорта Зябровка недалеко от лежащего у границы с Украиной Гомеля. По словам экспертов, на сделанных фотографиях запечатлен полевой госпиталь, который, как они подчеркивают, не используется во время военных учений, пишет interia.pl.

В Беларуси в четверг начались белорусско-российские военные маневры "Союзная решимость-2022". Учения, объявленные как заключительный этап "проверки сил реагирования Союзного государства", вызывают серьезную озабоченность у соседней Украины и западных стран.

В конце января агентство Reuters сообщало, что российские службы увеличили поставки крови и медицинских материалов в медицинские подразделения на границе с Украиной. Как отмечало тогда агентство, это еще один сигнал о готовности российских войск начать конфликт с Киевом.

Российская техника в Беларуси

По неофициальной информации, в последнее время в Беларусь прибыло не менее нескольких десятков поездов с российской техникой и солдатами. На территорию западного союзника России прибыли бронетехника, БМП, танки, минометы и другая техника. Россия также передала Беларуси ракетные комплексы С-400, штурмовики Су-25, 12 истребителей Су-35С, артиллерийские и ракетные комплексы "Панцирь-С", а также реактивные артиллерийские комплексы "Ураган" и ракеты "Искандер".

В четверг в социальных сетях были опубликованы спутниковые снимки, сделанные над аэропортом Зябровка недалеко от лежащего у белорусско-украинской границы Гомеля.

"Мое зрение уже не то, что раньше, но это больница..."- размышляет в Twitter аналитик Михаил Кофман.

My vision isn't what it used to be, but is that a field hospital... https://t.co/7jwetB45bR pic.twitter.com/nXyVxLllsN — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 10, 2022

"Вторжение произойдет только тогда, когда русские начнут строить полевые госпитали". Я много раз слышал эту фразу", — написал Конрад Музыка, эксперт по безопасности, директор Rochan Consulting.

Вели-Пекка Кивимяки, финский аналитик по искусственному интеллекту и один из журналистов-расследователей Bellingcat, написал, что объект на фотографии действительно "похож на полевой госпиталь".

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