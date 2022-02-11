Сегодня в Киеве рассмотрят апелляцию по делу Порошенко 4 11.02.2022, 11:30

Петр Порошенко

Прокуроры просят арест под залог 1 миллиард гривен.

Сегодня, 11 февраля, Апелляционный суд Киева планирует рассмотреть апелляцию по мере пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированного Донбасса в 2014-15 годах. Трансляцию покажут на YouTube-канале суда, пишет liga.net.

Начало заседания запланировано на 12:00 по белорусскому времени. В эфире Пятого канала было видно, что под зданием Апелляционного суда находятся сторонники пятого президента и правоохранители.

Рассмотреть апелляцию должны были еще 28 января, однако заседание перенесли на сегодняшнюю дату, поскольку суд первой инстанции, Печерский, не передал материалы дела.

Сейчас Порошенко находится под личным обязательством, в частности ему запрещено покидать пределы Киева и Киевской области. Однако такой мерой пресечения недовольны ни сторона обвинения, ни сторона защиты.

Порошенко неоднократно публично заявлял, что личное обязательство ограничивает его политическую деятельность.

В Госбюро расследований же считают, что личное обязательство не обеспечит "надлежащего поведения" пятого президента. Офис генпрокурора повторно настаивает на его аресте с правом выхода под залог 1 млрд грн.

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