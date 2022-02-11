Жителя Вилейки арестовали на 10 суток за бело-красно-белый флаг на аватарке 6 11.02.2022, 11:37

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Лукашисты беснуются.

Жителя Вилейки 26 января осудили за аватарку в Viber с БЧБ-флагом, сообщает «Весна». Его действия расценили как несанкционированное пикетирование и арестовали на 10 суток.

Мужчину задержали в конце января. Поводом стали его сообщения в группах в Viber. Комментарии житель Вилейки писал со своего аккаунта, где на аватарке было фото с БЧБ-флагом в руках. В местном РУВД это расценили как «пикетирование» и составили на мужчину протокол по ст. 24.23 КоАП.

На суде житель Вилейки заявил, что фотография была публичным протестом против действующей власти и полностью признал вину. Суд арестовал его на 10 суток.

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