ЕС задумал включить Россию в «серый» список офшоров 11.02.2022, 11:58

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К каким последствиям это приведет?

Евросоюз планирует включить Россию в «серый» список налоговых гаваней - государств, которые в той или иной мере не соответствуют международным нормам налогового законодательства.

Как сообщает EU Observer, РФ наряду с Израилем и Бермудскими островами войдет в группу из 10 стран, которые пополнят «серый» перечень и увеличат его размер до 25 юрисдикций.

Как ожидается, решение будет оформлено Советом ЕС 24 февраля.

Сейчас в серый список входят Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминика, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшелы, Таиланд, Турция и Уругвай.

Некоторые из этих стран впоследствии могут попасть в «черный список», где сейчас 10 юрисдикций (в том числе Панама, Американские Виргинские острова и Фиджи). Они, как считают в Брюсселе, не сотрудничают в вопросах налогов.

Вероятная причина включения России в серый список - это существование специальных административных районов (САР), сказал Forbes партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Расположенные на островах Русский и Октябрьский в Приморье и Калининграде, эти де-факто внутренние офшоры были созданы, чтобы вернуть в Россию спрятанный за рубежом капитал. При миграции из традиционных офшоров в отечественные крупному бизнесу предложили нулевую ставку налога на дивиденды (при доле в бизнесе от 15%), а также полный отказ от налогообложения доходов от продажи акций, прибыли холдингов и их зарубежных дочек.

Включение России в «серый» список пока больше похоже на показательный шаг, куда серьезнее попадание в «черную» зону», указывает Захаров.

Впрочем, и серый список может принести проблемы бизнесу и гражданам: возможно усиление мер по контролю за финансовыми операциями с резидентами России, предупреждает эксперт: «Физлица и компании, в частности, могут заметить, что переводы стали выполняться медленнее, а проверки со стороны финансовых институтов - дольше».

Обычно ЕС предоставляет срок в один год для устранения негативных факторов, которые привели к включению в «серый» список. Но с учетом накаленных до предела отношений, надежд, что власти пойдут на уступки не много.

Если же проблемы не устраняются, теоретически может встать вопрос и о внесении в черный список, а это - и повышенные налоговые ставки, и более жесткие процедуры контроля платежей, говорит партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов.

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