Главный балетмейстер Большого театра уходит на пенсию 1 11.02.2022, 12:12

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Юрий Троян

Торжественные проводы Юрия Трояна пройдут 13 февраля.

Главный балетмейстер Национального театра оперы и балета Юрий Троян решил уйти на пенсию. Об этом сообщается на сайте коллектива.

На своей должности он находился 14 лет, но первый раз вышел на белорусскую сцену еще в 1958-м как совсем юный артист миманса в опере. Но постепенно начал все больше и больше интересоваться балетом. Окончил Белорусское хореографическое училище (1968).

С 1968 по 1988 год — ведущий солист Большого театра Беларуси, являлся первым исполнителем партий Хозе в спектакле «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, Спартака в одноименном балете Хачатуряна, Поэта в спектакле «Кармина Бурана» на музыку Орфа, Адама в балете на музыку Петрова «Сотворение мира», Тиля Уленшпигеля в одноименном балете Евгения Глебова. Выступал в дуэте с балериной Людмилой Бржозовской. Был удостоен звания народного артиста Беларуси.

В 1988—1989 годах — директор Белорусского хореографического училища, с 1990 года — заместитель директора Большого театра Беларуси. С 2008 года — главный балетмейстер, с 2009 по 2019 — художественный руководитель балета, с 2020 года — снова главный балетмейстер театра.

Поставил спектакли «Крылья памяти» Владимира Кондрусевича, «Тристан и Изольда» на музыку Рихарда Вагнера, национальные балеты «Витовт» и «Анастасия» на музыку Вячеслава Кузнецова, а также «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина.

Торжественные проводы Юрия Трояна пройдут 13 февраля на сцене театра. Главному балетмейстеру — как первому исполнителю партии Адама — будет посвящен балет «Сотворение мира».

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