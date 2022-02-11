Спутники отследили, куда Россия за последние 24 часа перебросила крупные военные силы 7 11.02.2022, 12:18

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В Сети появились снимки палаточных лагерей и техники.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки за последние 24 часа, которые свидетельствуют о наращивании российских сил в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России. Об этом сообщает в Twitter журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.

Утром 10 февраля представители Maxar заметили на аэродроме Октябрьское в Крыму новые войска и технику — туда привезли более 550 палаток и «сотни военной техники».

Также новые войска и техника прибыли под Новоозерное на берегу озера Донузлав в Крыму, там зафиксировали значительное развертывание сил и артиллерию. Возле села Славное на северо-западном побережье Крыма тоже заметили новые силы.

На полигон в Курской области, расположенный в 110 километрах от границы с Украиной, тоже стянули дополнительные силы.

Судя по спутниковым снимкам, на аэродром Зябровка в Беларуси прибыли новые войска и техника. Газета The New York Times пишет, что до конца января активность в этом районе была низкой, но по состоянию на 10 февраля на аэродроме находятся вертолеты, транспортные средства и полевые госпитали.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

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