Жительница Слуцка шла на работу, и под ней провалился тротуар 7 11.02.2022, 12:25

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Фото: Олеся Белая

Сотрудник ЖКХ приехал устранять проблему и тоже провалился.

Тротуар провалился 11 февраля под жительницей Слуцка Аллой, которая шла на работу. Пострадавшая сообщила о произошедшем коммунальникам. Приехавший по вызову сотрудник ЖКХ попытался оперативно устранить проблему, но тоже провалился в яму, пишет «Інфа-Кур'ер».

Инцидент произошел за колледжем на «Сахарном». Алла провалилась в яму глубиной почти в метр. По этому же тротуару девушка вела ребенка в детский сад. Она и помогла случчанке выбраться.

Пострадавшая обратилась в ЖЭУ № 4 и в СМИ. На место прибыли сотрудники обеих организаций. Рабочий стал вытаскивать из ямы тротуарную плитку, и земля у него под ногой тоже провалилась прямо на глазах у корреспондента.

Как рассказали рабочие из ЖКХ, провал произошел из-за того, что рядом, на территории колледжа, работники водоканала устраняли аварию и раскопали землю. По версии рабочих, вода из этого раскопа и подмыла тротуар. Теперь часть дорожки рядом с колледжем придется разбирать.

Алла рассказала, что она цела, но очень испугалась.

— Хорошо, что я, а если бы ребенок провалился? — добавила случчанка.

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