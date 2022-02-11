СМИ: На переговорах в Москве Макрон увидел странное состояние Путина 20 11.02.2022, 12:33

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Президент Франции решил, что он разговаривает с другим человеком.

Во время визита в Москву на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обнаружил, что его российский коллега Владимир Путин сильно отличается от того человека, которого он знал по их предыдущим контактам, сообщили Reuters два источника из окружения французского лидера, передает «Голос Америки».

Источники сообщили, что, согласно первому детальному отчету французской делегации о встрече в Кремле в понедельник, Макрон был поражен тем, насколько Путин отличается о того человека, с которым он встречался в летней резиденции во французской Ривьере три года назад.

«Путин дал ему пять часов исторического ревизионизма», – заявил один из двух источников, рассказывая о том, как кремлевский лидер изложил свою убежденность в том, что Запад нарушал обязательства перед Россией с 1997 года, когда НАТО расширилось за счет стран бывшего советского блока.

«Он часами переписывает историю с 1997 года. Он погружает вас в эти длинные монологи. А президент Макрон продолжает возвращаться к насущным проблемам», – заявил источник.

«Эти пять с лишним часов переговоров заставили нас осознать, насколько сегодняшний Путин отличается от того Путина, которого мы знали три года назад», – заявил источник, который был проинформирован о содержании переговоров лидеров России и Франции и выступал на условиях анонимности.

Путин также затронул тему Майдана в Украине в 2014 году.

«Он заявил, что это был переворот, и что Зеленский контролируется Соединенными Штатами», – сказал первый источник.

По словам второго источника, после переговоров Макрон заявил своей команде, что когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер показался ему «менее жестким и менее сосредоточенным на истории», чем в этот раз.

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