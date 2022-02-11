Специалист рассказал о состоянии минских мостов 11.02.2022, 12:40

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Будет ли ситуации подобные тому, что произошло на Немиге?

Фото минских мостов в феврале едва ли войдут в топ красивейших видов столицы. Но несмотря на мрачный вид, падать большинство из них пока не планирует. В этом корреспондента Еврорадио на условиях анонимности заверил специалист строительной отрасли Егор [имя собеседника изменено. — Еврорадио].

Можно ездить всюду?

После обрушения путепровода на Немиге каждый мост более-менее тревожному пешеходу и водителю кажется подозрительным. Но даже если мост выглядит очень неприглядно и покрыт трещинами, это не значит, что он вот-вот рухнет, говорит Егор.

Приглядываться к трещинам тоже бесполезно — только невроз заработаете.

— Не стоит бояться. Честно скажу: если вы не видите явных прогибов и отклонений опор в сооружении, вы не определите, в плохом состоянии мост или в хорошем. Даже по результатам обследования это не всегда можно точно определить. Насколько я знаю, мост на Немиге был “в удовлетворительном” техническом состоянии.

И уже после обрушения выяснилось: часть обломившейся конструкции была плохого качества изнутри. При том что снаружи бетон выдавал прочность, которая удовлетворяет нормативным актам.

И даже если вам ну совсем не нравится, как выглядит мост, инструментальные расчеты покажут, что никаких глобальных решений для его ремонта не нужно.

— Есть ли в Минске мосты, по которым вы советовали бы не ездить друзьям?

— Таких мостов нет. Я советовал бы ездить по всем сооружениям. Обрушение, подобное тому, что случилось на Немиге, — очень редкий случай.

Мостовое хозяйство у нас достаточно финансируется. В него вкладывается больше средств, чем в те же обычные автомобильные дороги. Почему? Это результат обрушения моста над Припятью под Житковичами. То обрушение показало, что к мостам нужно относиться с должным вниманием. Почти все мосты схожей конструкции в Беларуси уже заменили — осталось несколько штук.

Невеликолепная семерка

Вскоре после обрушения моста на Немиге “Гордорстрой” заявил, что планирует реконструировать или капитально отремонтировать семь минских мостов.

Пожалуй, самый известный из них находится в районе станции “Минск-Сортировочный”.

— Этот мост хорошо спроектирован — у нас вообще очень редко встречаются ошибки проектирования или строительства. Проблема всех наших сооружений — в эксплуатации.

Да, мост уже требует ремонта. По нему это видно: деформационные швы не в порядке, там постоянно выполняют ямочный ремонт.

При ремонте здесь будет применена та же схема, которая сейчас применяется на Немиге, — на мой взгляд, самая живучая из существующих. Это значит, пролетные строения объединят в единое целое с опорой. Такая схема улучшает работу пролетного строения.

Заметят ли водители, что мост закрыт на реконструкцию? Как быстро можно выполнить эту работу? Егор говорит, что если строить в условном “поле”, то даже такой огромный мост, как на “Минск-Сортировочный”, можно построить за полгода.

Но речь не о “поле”, а о транспортном узле, который в том числе затрагивает железнодорожные перевозки. Остановить движение железнодорожного транспорта нельзя, работать придется “в окна”. То есть три часа поработали — ждем, когда проедут поезда.

— К тому же коммуникации, а их у города много — газ, водопровод. Иногда при ремонте мостов возникает необходимость переложить коммуникации. А это и серьезные деньги, и время. Впрочем, обещают этот мост отреставрировать быстро.

Что делать, если я вижу, что с мостом что-то не так?

За состоянием мостов следят специальные организации. Как минимум раз в месяц осматривается каждое сооружение. Специалист изучает, появились ли изменения в конструкции, трещины. Исходя из этого решают, что предпринять — нужно ли бить в колокола.

А кроме этого регулярного осмотра есть и регламентное обследование. Его заказывает организация, которая держит мост на балансе. Старые сооружения обследуют примерно раз в пять лет. В зависимости от результатов обследования назначаются работы, которые нужно выполнить. Например, каждые 15 лет происходит замена гидроизоляции, мостового полотна.

Две главные проблемы, с которыми может столкнуться мост, — вода и перепады температур.

— Вода — один из самых страшных врагов мостового сооружения, она нарушает гидроизоляцию, и воды с мостового полотна попадают в конструкции моста.

Еще один враг мостов — знаменитые “переходы через ноль”. В конце и в начале зимы, когда температура часто меняется, дороги приходят в негодность. Но при проектировании мостов параметры материалов учитываются, и с каждым годом требования к морозостойкости и водонепроницаемости бетонов повышаются.

Как фуры усложняют жизнь мосту

Хороший мост может прослужить сто лет. И каждые 25 лет он нуждается в капитальном ремонте. Капитальный ремонт — это и восстановление поверхностей, и удаление солей из конструкций, и замена мостового полотна, и восстановление перил. Но если обследование моста покажет, что конструкция в порядке, то капитальный ремонт можно отложить. Порой достаточно провести текущий ремонт.

А вот некоторые сооружения нужно не просто ремонтировать, а реконструировать. И не только потому, что они “износились”, но и потому, что по ним стало ездить больше тяжелых машин. И с учетом этих реалий в начале 2000-х были пересмотрены требования к мостам.

— Тогда для мостовых конструкций были увеличены расчетные нагрузки. Это связано с тем, что техника совершенствуется, становится более грузоподъемной — и весит больше. А вся экономика у нас в основном завязана на автомобильные грузоперевозки, поэтому многие сооружения нужно реконструировать — усиливать опоры, менять пролетные строения, — говорит Егор.

Егор еще раз повторяет: несмотря на происшествие на Немиге, бояться мостов не стоит. Если визуально вы не видите, что мост прогибается, — все в порядке.

— При проектировании все коэффициенты закладываются так, чтобы попросту проблему можно было увидеть перед тем, как мост упадет.

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