В Польшу прибыли американские истребители F-15

В Польшу прибыли американские истребители F-151
- 11.02.2022, 12:45
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Союзники усиливают восточный фланг НАТО.
В четверг, 10 февраля, на авиабазу Ласк в Польше прибыли американские истребители F-15.
Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Dziś do bazy lotniczej w Łasku przybyły amerykańskie myśliwce F15, które wesprą wschodnią flankę w ramach misji #NATOAirPolicing pic.twitter.com/QwmR69qIGc— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022
Переброска истребителей связана с мерами по усилению восточного фланга НАТО на фоне российской угрозы для Украины и других европейских стран.
В частности, американские F-15 будут задействованы в миссии воздушного патрулирования Air Policing.
Кроме того, ранее в Польшу прибыли несколько групп бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, а также военнослужащие из Великобритании.