В Польшу прибыли американские истребители F-15 1 11.02.2022, 12:45

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Фото: @mblaszczak

Союзники усиливают восточный фланг НАТО.

В четверг, 10 февраля, на авиабазу Ласк в Польше прибыли американские истребители F-15.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Dziś do bazy lotniczej w Łasku przybyły amerykańskie myśliwce F15, które wesprą wschodnią flankę w ramach misji #NATOAirPolicing pic.twitter.com/QwmR69qIGc — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022

Переброска истребителей связана с мерами по усилению восточного фланга НАТО на фоне российской угрозы для Украины и других европейских стран.

В частности, американские F-15 будут задействованы в миссии воздушного патрулирования Air Policing.

Кроме того, ранее в Польшу прибыли несколько групп бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, а также военнослужащие из Великобритании.

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