закрыть
11 февраля 2022, пятница, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польшу прибыли американские истребители F-15

1
  • 11.02.2022, 12:45
  • 1,508
В Польшу прибыли американские истребители F-15
Фото: @mblaszczak

Союзники усиливают восточный фланг НАТО.

В четверг, 10 февраля, на авиабазу Ласк в Польше прибыли американские истребители F-15.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Переброска истребителей связана с мерами по усилению восточного фланга НАТО на фоне российской угрозы для Украины и других европейских стран.

В частности, американские F-15 будут задействованы в миссии воздушного патрулирования Air Policing.

Кроме того, ранее в Польшу прибыли несколько групп бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, а также военнослужащие из Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип